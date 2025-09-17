Digital undersköterska till ny enhet inom socialtjänsten
Uddevalla Kommun / Undersköterskejobb / Uddevalla Visa alla undersköterskejobb i Uddevalla
2025-09-17
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uddevalla Kommun i Uddevalla
Uddevalla - en plats för hela livet
Välkommen att bli en del av vår växande kommun - och att tillsammans med oss arbeta för att ge våra kommuninvånare ännu bättre service.
Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats som ger dig stora möjligheter att utvecklas i din yrkesroll. Vårt mål är att alla ska kunna trivas och växa - under ett helt yrkesliv. Vi vill också utvecklas som arbetsgivare och arbetar aktivt för att på bästa sätt ta till vara på din kunskap och ditt engagemang. Vi uppskattar och uppmuntrar till medskapande från alla.
Uddevalla kommun är en vacker plats vid havet i hjärtat av Bohuslän. Vi tror på ett öppet och positivt samspel mellan kommun, utbildning, näringsliv och kultur.
Vi hoppas att du kommer att trivas hos oss!
Socialtjänsten i Uddevalla kommun söker nu dig - en digital undersköterska som vill vara med och öka tillgängligheten för invånare, utveckla våra digitala arbetssätt och förbättra våra nuvarande insatser inom ramen för den nya socialtjänstlagen.
Tillsammans stärker vi också det förebyggande arbetet.
Om jobbet
Som digital undersköterska arbetar du med att tillgängliggöra omsorg på nya sätt. Du kommunicerar med invånare och kollegor genom chatt, videosamtal och andra digitala verktyg. Arbetet är en del av kommunens utvecklingsarbete inom digitalisering och sker i nära samarbete med andra professioner.
Vi är Socialtjänstens IT-enhet för utveckling och stöd - ett engagerat team med olika kompetenser som tillsammans driver digitaliseringen framåt. Vi arbetar med allt från välfärdsteknik till systemförvaltning och verksamhetsutveckling, med målet att skapa en smartare och mer tillgänglig välfärd. Publiceringsdatum2025-09-17Dina arbetsuppgifter
Tjänstens innehåll kan komma att utvecklas och förändras över tid, i takt med verksamhetens behov och digitaliseringens framfart.
Inom ramen för uppdraget ska du:
- Utföra insatser genom digitala kommunikationsverktyg och stödja invånare i att använda digitala verktyg och välfärdsteknik.
- Tillgodose behov och bidra till förebyggande insatser.
- Arbeta i nära samarbete med andra yrkesroller inom socialtjänsten.
- Ansvara för att vara delaktig och bidra till utveckling av socialtjänstens digitalisering.
Vi söker dig
Som har en modig och nyfiken inställning, kombinerat med ett initiativtagande som gör att hinder snabbt blir till möjligheter.
- Har ett intresse för digitala lösningar och vill vara med och utveckla framtidens socialtjänst.
- Är lyhörd, pedagogisk och trygg i mötet med både människor och teknik - och trivs med att arbeta självständigt såväl som i team.
- Har förmåga att bemöta och motivera andra utifrån målgrupp och situation.
- Trivs i en föränderlig miljö där flexibilitet är en styrka, och du har god kommunikativ förmåga.KvalifikationerKvalifikationer
Är utbildad undersköterska med erfarenhet av att arbeta inom socialtjänsten.
Har mycket god digital kompetens och är trygg i att använda teknik som en naturlig del av ditt arbete.
Mycket god förmåga att utrycka dig på svenska i både tal och skrift.
Är serviceinriktad, nyfiken och lösningsfokuserad, och har förmåga att skapa tillit och trygghet även i digitala möten.Övrig information
Erfarenhet från flera verksamhetsområden samt relevanta utbildningar som arbetsgivare bedömer som lämpliga ses som meriterande.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och samarbetsförmåga.
__________________________
För tjänster där legitimation/giltigt bevis från Socialstyrelsen på skyddad yrkestitel krävs ska detta lämnas in före anställning.
Språkbedömning genomförs för vissa yrkesgrupper innan anställning kan bli aktuell. Ersättning
Enligt AB Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/438". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uddevalla kommun
(org.nr 212000-1397) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Digital undersköterska till ny enhet inom socialtjänsten Kontakt
Ulrika Olsson 0522-697020 Jobbnummer
9513737