Digital projekthanterare/ Datasamordnare
WSP Sverige AB / Datajobb / Göteborg
2025-12-16
Vill du vara med och leda informationshanteringen i spännande infrastrukturprojekt? Hos oss är det möjligt! Introduktion På avdelningen Digital Solutions ligger fokus på ett tryggt projektgenomförande inom digital projekthantering och informationsledning. Här finns möjlighet för dig som Digital projekthanterare/Datasamordnare att vara med och utveckla branschen och skapa ett mervärde för våra kunder där fokuset ligger på ett tryggt projektgenomförande inom informationsledning. Vi växer och söker nu en senior datasamordnare med erfarenheter från infrastruktursektorn.
Som en del av vårt team kommer du med din erfarenhet att stötta både kollegor och kunder samt stärka våra leveranser. Vi gillar att ligga steget före och bidra med smarta lösningar. Därför tror vi på friheten och möjligheten att själv sätta sin prägel på hur du vill arbeta och använda dina egenskaper för att ta vårt arbete till nästa nivå.
Ansvarsområde Som senior Digital projekthanterare/ Datasamordnare hos WSP Digital Solutions ansvarar du för att den digitala informationen i projekt struktureras och levereras enligt gällande krav och rutiner till våra kunder. Du är delaktig i projektens alla faser och ansvarar för att sätta upp strategier för informationsstyrning, samordna mellan flera discipliner och projektledning samt hanterar och administrerar leveranser till kundens projektytor utifrån de kravställningar som finns. Du kommer i din roll också att arbeta med kvalitetsstyrning och bidra till effektivare arbetsprocesser inom digital projekthantering. Vidare ansvarar du för projekteringsplattformar och leveransytor gentemot kund såväl som till våra egna interna plattformar. I rollen som senior Digital projekthanterare/ Datasamordnare kommer du också arbeta med mentorskap och upplärning av mer juniora kollegor.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat följande:
Samordning för att underlätta samarbete mellan olika team och discipliner genom att skapa struktur och ta fram manualer, rutiner och mallar för uppdragen
Kvalitetshantering genom att kontrollera och säkerställa kvalité på filer
Organisera och strukturera data för korrekt och enkel hantering och se till att information uppfyller branschens och kundens krav
Utföra och samordna leveranser
Öka projektproduktivitet genom att effektivisera informationshanteringen och åtkomster genom att upprätta, administrera och förvalta digitala projektytor
Hålla i utbildningar i uppdrag inom ämnesområdet
Kvalifikationer Vi söker dig med 5+ års erfarenhet av att arbeta som datasamordnare, gärna i järnvägsuppdrag mot bland annat Trafikverket. Du har en eftergymnasial utbildning inom relevant område. Du har erfarenhet från vår bransch samt har varit i kontakt med dokumentationssystem och AutoCAD, där du har erfarenhet av att ta fram och hantera ritningsramar. Vidare har du en förståelse för byggprocessens olika steg och hur det påverkar kraven på leveranser. Du bör också ha kunskap inom komponenthantering. Vi är måna om att driva utvecklingen framåt, varför det är eftersträvansvärt om även du har tidigare erfarenhet av projektledning.
Meritande kunskaper/programvaror är ProjectWise, Chaos Desktop, Metadatahantering och filhanteringsprogram.
Då våra leveranser i huvudsak är på svenska är det viktigt att du behärskar språket i tal och skrift.
Vi tror att du motiveras av att hitta eller skapa smarta och effektiva processer med hjälp av tekniska lösningar. För att passa i rollen som senior Digital projekthanterare/ Datasamordnare tror vi också att du trivs med att ha mycket igång och klarar av att hantera och samordna en stor mängd information i flertalet projekt samtidigt. Viktigt är också att du kan ta på dig ansvaret leda ett digitalt projekthanterings-team i projekt samt att handleda och stötta dina kollegor och projektmedlemmar. Kontakt Rekryterande chef: Cecilia Marklund, cecilia.marklund@wsp.com
HR/ Rekrytering: Jesper Steenberg, jesper.steenberg@wsp.com
Sista ansökningsdag Urval sker löpande men vi vill senast få in din ansökan 2026-01-31 Kontakt från rekryteringsföretag, CV- och annonssäljare undanbedes. Till följd av julledighet kan återkoppling dröja längre än vanligt fram till början av januari.
OM WSP I SVERIGE WSP är en av världens ledande teknikkonsulter. Med en enastående bredd av ingenjörer, rådgivare och forskare förenas våra globala talanger för att utveckla lokala lösningar. WSP är verksamma i över 50 länder och har cirka 73 000 medarbetare, eller som vi säger Visionärer. På WSP i Sverige jobbar cirka 3 800 konsulter med att leverera innovativa projekt inom transport, infrastruktur, byggnation, miljö, projektledning, strategisk rådgivning och energi.
