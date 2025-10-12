Digital Performance Manager
2025-10-12
Varmt välkommen till Europas marknadsledande leverantör av energilösningar till privatpersoner - 1KOMMA5°.
1KOMMA5°-gruppen driver visionen om en klimatneutral europeisk villamarknad enligt Parisavtalet 2030. 1KOMMA5° levererar och installerar energismarta lösningar såsom solceller, batteri, laddboxar och värmepumpar tillsammans med energiplattformen Heartbeat AI.
Företaget grundades 2021 och har idag över 2 500 anställda på över 80 olika platser i Norden, Europa och Australien. Företaget värderades till Unicorn
redan 2023, som det mest snabbväxande clean-techbolaget någonsin.
Var med på en imponerande resa genom att bli en del av 1KOMMA5° Sverige, och forma framtiden för kommande generationer.
Om rollen:
Just nu söker vi en Digital Performance Manager, med ansvar för paid digital marketing i Norden.
Rollen är en nyckelroll i hela marknadsteamet, och kräver både hög förståelse av den digitala marknadsvärlden såväl som strategisk höjd i planering och utförande.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir bland annat att:
Hantera och optimera marknadskampanjer i digitala kanaler såsom exempelvis Google Ads och Meta Ads.
Hantera budgetansvar för annonsering med tydliga KPI:er
Strategiskt planera och optimera digitala kampanjer för maximal leads gen.
Initiera, utföra och utvärdera digitala tester för att vidareutveckla den digitala strategin framåt.
Följa upp och rapportera konkurrenters marknadsaktiviteter, och hämta inspiration från andra branscher.
Rollen spelar i en internationell kontext, med internationella kollegor. En stor del i ditt dagliga arbete blir att samverka både i Sverige och över landsgränser, för inspiration och best-practice.
Vi vet att du...
har gedigen erfarenhet av performance marketing i en snabbväxande miljö.
besitter mycket goda kunskaper inom plattformar såsom exempelvis Google Ads, Meta Ads.
är en analytisk person, som gillar data och drivs av att hela tiden hitta nya vägar framåt.
har tidigare erfarenhet av budgetansvar i direkt koppling till leadsgenerering.
gillar att se helheten inom marketing, och kan baserat på erfarenhet påverka leads, sälj och brand.
har mycket goda språkkunskaper - där svenska och engelska är krav (danska meriterande).
har mycket goda kunskaper i analysverktyg såsom Google Analytics och CRM för att följa din prestation.
För att trivas hos oss gillar du:
att ta eget ansvar.
att visa ditt bästa jag.
arbeta under korta deadlines med stark KPI-uppföljning.
att samarbeta med internationella kollegor.
Denna tjänst ger dig möjlighet att skapa förutsättningar för att genomföra energiomställningen. Du är omgiven av skickliga kollegor, i en miljö med hög energi och högt i tak - både i Sverige och internationellt.
Din arbetsplats är på vårt nya fina huvudkontor i Hyllie med utsikt över hela Malmö och tillgång till vårt Showroom.
Hos oss på 1KOMMA5° samlar vi världens talanger - bli en av oss!
START: Omgående
PLATS: Malmö
