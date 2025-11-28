Digital Outreach Specialist
2025-11-28
Vi söker en engagerad Digital Outreach Specialist som vill vara med och forma framtidens digitala marknadsföring i Sverige!
Är du en snabbfotad, resultatorienterad och relationsbyggande person? Trivs du i en dynamisk miljö där du får möjligheten att skapa värdefulla samarbeten? Då kan det här vara rollen för dig!
Dina ansvarsområden Som Digital Outreach Specialist kommer du att:
Utveckla och genomföra effektiva outreach-strategier för att etablera partnerskap och säkra högkvalitativa backlinks.
Använda en säljdriven approach för att engagera webbplatsägare och presentera fördelarna med samarbete.
Bygga och vårda starka relationer med webbplatsägare, journalister och andra nyckelintressenter.
Utföra marknadsundersökningar för att identifiera relevanta möjligheter och upprätthålla en strukturerad prospektdatabas.
Analysera data och optimera outreach-insatser för att maximera resultat och påverkan.
Vad vi söker
Bakgrund inom journalistik eller digital marknadsföring.
Stark förståelse för digital marknadsföring och SEO-principer, särskilt vikten av backlinks.
Erfarenhet av outreach och nätverkande, med en passion för att bygga relationer.
Utmärkta kommunikations- och förhandlingsegenskaper.
Tidigare erfarenhet inom outreach, försäljning eller relaterade områden - gärna med bevisad framgång inom länkuppbyggnad eller partnerskap.
Flytande svenska och engelska, både skriftligt och muntligt.
Ett intresse för iGaming-industrin är ett stort plus!
Varför välja oss?
En innovativ och dynamisk arbetsplats med stora möjligheter till karriärutveckling.
Arbeta i en snabbväxande bransch där du kan göra verklig skillnad.
Ett passionerat team som ständigt strävar efter att ligga i framkant inom digital marknadsföring.
Ansökan Skicka in din ansökan så snart som möjligt, eftersom urval och intervjuer sker löpande. Denna rekryteringsprocess sker i samarbete med Talent&Partner.
Vänligen skicka din ansökan via länk eller direkt till work@talentpartner.se
Genom att skicka in din ansökan/CV kommer all personlig information du tillhandahåller att omfattas av Talent&Partners policy för hantering av anställdas data enligt GDPR. Vänligen läs vår policy noggrant online innan du skickar in någon personlig information. Du kan kontakta oss på info@talentpartner.com
om du har frågor om hur vi samlar in eller använder din personliga information, eller om dina rättigheter enligt gällande lagstiftning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-17
