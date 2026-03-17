Digital Media Specialist inom Gamingindustrin i Malmö
Wise Group AB / Marknadsföringsjobb / Malmö
2026-03-17
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wise Group AB i Malmö
, Eslöv
, Kristianstad
, Borås
, Mölndal
eller i hela Sverige
Om uppdraget
Detta är ett konsultuppdrag via Wise Marketing hos vår kund inom gamingindustrin. Uppdraget är på heltid fyra månader, med start omgående. Det finns goda möjligheter till förlängning eller rekrytering.
Du kommer till en energifylld arbetsplats med kontoret placerat i fina lokaler i centrala Malmö. du rapporterar till Studio Brand Manager, med möjlighet att arbeta på distans två dagar i veckan.
Om rollen
Som digital mediaspecialist kommer du att arbeta med kommunikationsinsatser på digitala medieplattformar. Du kommer att hantera webbplatser, sociala medier, digitala plattformar och analyser. Du kommer att arbeta med olika team för att koordinera våra marknadsaktiviteter och för att marknadsföra vår studio och öka engagemanget på våra kanaler. Du kommer också att skapa grafiskt och rörligt innehåll för våra kanaler.
Du samarbetar med vårt interna kreativa innehållsteam och stödjer studioevenemang och andra kommunikationsuppgifter som gynnar varumärket och studions mål.Publiceringsdatum2026-03-17Dina arbetsuppgifter
Designa digitala mediekampanjer i linje med affärsmål.
Skapa visuellt innehåll som grafik, foto och video för våra studiokanaler.
Koordinera skapandet av avancerat digitalt innehåll för studions kanaler (t.ex. webbplats och sociala medier)
Hantera heltäckande digitala projekt för studion
Etablera vår webbnärvaro för att öka varumärkeskännedomen
Upprätthålla en stark online-röst för studion via sociala medier, se till att studions digitala närvaro är i linje med studions tonläge
Skapa dagligt innehåll för sociala mediekanaler (t.ex. Instagram)
Samarbeta med verksamhetsteam, spelutvecklingsteam och produktchefsteam för att säkerställa varumärkeskonsekvens
Föreslå och implementera kommunikationsmetoder för att öka räckvidden till målgruppen
Övervaka ROI och KPI:er och rapportera detta till ledningen regelbundetKvalifikationer
Du trivs med att arbeta i en internationell miljö och samarbetar bra med olika team för att få saker att fungera. Du är en bra kommunikatör och är nyfiken på trender inom sociala medier, och håller dig uppdaterad om den senaste utvecklingen inom digitala medier. Du är inte rädd för att ta ansvar och förstår värdet av god varumärkeskännedom.
Vi ser gärna att du har/är:
Minst 2 års erfarenhet av digital marknadsföring och/eller kommunikation.
Gedigen kunskap av InDesign, Photoshop och Adobe Premiere.
Kunskap om webbdesign och CMS.
God erfarenhet av webbanalysverktyg som Google Analytics.
Bekant med betalda sociala medieplattformar inklusive Facebook, Instagram och YouTube.
Grundläggande budgetkunskap för att förena betalda digitala medieplaceringar med tillgänglig budget.
Din ansökan
För att söka rollen klicka på "Ansök nu", bifoga CV och portfolio tack. Notera att vi ej kan ta emot ansökningar via mail. I konsultvärden går det ofta snabbt så tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Vänta därför inte med din ansökan.
Har du frågor om rollen är du välkommen att kontakta Talent Acquisition Specialist gabriella.olaison@wise.se
eller konsultchef maggie.klingenstierna@wise.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-13
Arbetsgivare Wise Group AB
https://jobs.wise.se
Nordenskiöldsgatan 24
)
211 19 MALMÖ
Wise Jobbnummer
9803669