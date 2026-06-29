Digital marknadsstrateg & Performance Specialist
New Terms AB / Marknadsföringsjobb / Malmö Visa alla marknadsföringsjobb i Malmö
2026-06-29
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Är du en erfaren och analytisk digital marknadsförare som vill arbeta nära både affärsmål och teknisk exekvering i en komplex och internationell miljö? Vi söker nu en driven Digital marknadsstrateg & Performance Specialist som vill stärka den digitala prestationen inom search och analys – med tydligt fokus på synlighet, effektivitet och kommersiell effekt.
Om du trivs med att arbeta datadrivet, ta ägarskap för performance och samarbeta tvärfunktionellt, kan detta vara uppdraget för dig.
Om uppdraget:
Som Digital marknadsstrateg & Performance Specialist får du en central roll i att överbrygga affärsmål och digital exekvering. Du blir en del av marknadsteamet och ansvarar för att utveckla, genomföra och optimera den digitala marknadsstrategin, med särskilt fokus på search och performance.
Rollen kombinerar strategiskt ansvar med operativt arbete och kräver stark analytisk förmåga, kommersiell förståelse och vana att arbeta strukturerat i en professionell och reglerad miljö.
Detta är ett konsultuppdrag som sträcker sig ca 12 månader framåt.
Ansvarsområden:
Digital strategi och planering
Utveckla, förvalta och optimera den digitala marknadsstrategin för att driva trafik, konvertering och affärsresultat. Säkerställa att digitala initiativ är tydligt kopplade till övergripande affärsmål.
Sökmotormarknadsföring (SEM)
Operativt ansvar för Google Ads, inklusive sökordsanalys, kampanjstruktur, budgetoptimering och löpande prestandaförbättringar.
Sökmotoroptimering (SEO, AEO, GEO)
Analysera och kravställa tekniska och innehållsmässiga förbättringar för att stärka den organiska synligheten. Arbeta långsiktigt med sökoptimering i ett föränderligt söklandskap i samarbete med relevanta team.
Analys och rapportering
Följa upp och analysera KPI:er i Adobe Analytics och Power BI. Omsätta data till insikter, rekommendationer och beslutsunderlag för interna stakeholders.
Vi söker dig som:
Har gedigen erfarenhet från liknande roller inom digital marknadsföring eller performance marketing, med dokumenterade resultat inom både SEO och SEM. Du är trygg i att ta ansvar för performance, arbetar datadrivet och har förmågan att balansera strategiskt tänkande med operativ exekvering.
Du är van att samarbeta med flera olika intressenter, kan förklara komplexa digitala och analytiska samband på ett tydligt sätt och driver arbetet framåt på ett strukturerat och professionellt sätt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare New Terms AB
(org.nr 556986-8606), https://www.jappa.jobs/jobb/7218222-digital-marknadsstrateg-performance-specialist
211 20 MALMÖ Jobbnummer
9984279