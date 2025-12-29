Digital Marknadsföringspraktikant
Digital Marknadsföringspraktikant - Make Up Institute Stockholm
Är du passionerad för digital marknadsföring och vill skaffa dig praktisk erfarenhet inom skönhetsbranschen? Make Up Institute Stockholm söker en engagerad praktikant inom digital marknadsföring!Publiceringsdatum2025-12-29Om tjänsten
Som praktikant hos oss får du möjlighet att utveckla dina kunskaper inom digital marknadsföring och arbeta med strategier som stärker vår närvaro online. Praktiken inleds som en lärorik erfarenhet och kan övergå till en tillsvidareanställning om båda parter är nöjda.Dina arbetsuppgifter
Optimera SEO för att förbättra webbplatsens synlighet.
Planera, skapa och hantera e-postmarknadsföringskampanjer.
Ansvara för våra sociala medier, inklusive innehållsplanering, publicering och interaktion.
Utveckla och implementera digitala innehållsstrategier.
Skapa engagerande innehåll (text, bild och video) för marknadsföringskampanjer.
Hantera och optimera Google Ads och Meta PPC-kampanjer för leadgenerering.
Underhålla och uppdatera vår webbplats på WIX för en bättre användarupplevelse.
Analysera kampanjresultat med Google Analytics.
Arbeta med design- och redigeringsverktyg som Canva och CapCut.Kvalifikationer
Relevant utbildning eller erfarenhet inom digital marknadsföring, kommunikation eller liknande område.
Grundläggande kunskap inom SEO, PPC-annonsering och e-postmarknadsföring.
Erfarenhet av hantering av sociala medier och innehållsskapande.
Kunskap i Google Ads, Meta Ads och analysverktyg är meriterande.
Erfarenhet av WIX eller andra webbpubliceringsplattformar.
God kommunikationsförmåga och organisatoriska färdigheter.
Intresse för smink och skönhet är ett plus.
Övrig information
Praktiken är på plats i vårt kontor på Sergelgatan 11, Stockholm.
Möjlighet till anställning efter avslutad praktik för rätt kandidat.
Detta är en fantastisk chans att utveckla dina färdigheter och få värdefull erfarenhet inom digital marknadsföring i skönhetsbranschen!
OBS ingen lön utgår under praktikperioden.
Är du intresserad? Skicka in din ansökan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-28
E-post: adam@mist.se Omfattning
