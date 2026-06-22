Digital marknadsförare till TaxiCaller
Taxicaller Nordic AB / Marknadsföringsjobb / Linköping Visa alla marknadsföringsjobb i Linköping
2026-06-22
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TaxiCaller söker en Datadriven Performance Marketer till vårt kontor i Linköping.
Tror du på att framtidens marknadsföring byggs med hjälp av AI, men styrs av mänsklig fingertoppskänsla? Då kan det vara dig vi letar efter.
Om rollen
Vi söker en prestigelös och driven marknadsförare som vill ta ett helhetsgrepp om vår digitala närvaro. Du kommer inte bara sitta vid sidlinjen, utan du är den som "kavlar upp ärmarna" och ser till att saker händer – från första annonsklicket till konvertering på landningssidan.
Dina ansvarsområden:
• Ads-expert: Du rattar våra konton på Google Ads och Meta (Facebook/Instagram) Ads.
• Optimering: Du jobbar kontinuerligt med A/B-tester och analyserar resultat för att ständigt förbättra vår ROAS.
• Webb & AI: Du skapar och optimerar landningssidor blixtsnabbt med hjälp av moderna AI-verktyg som Lovable eller Vercel.
• Spårning: Du har full koll på Google Tag Manager och ser till att all data mäts korrekt.
Vem är du?
För att trivas i den här rollen ser vi att du är en person som:
• Älskar siffror: Du ser mönster där andra ser kaos och fattar beslut baserat på data, inte gissningar.
• Är tekniskt nyfiken: Du är mycket datorvan och ligger i framkant när det gäller nya verktyg och AI-workflow.
• Är en "doer": Du väntar inte på instruktioner, utan ser vad som behöver göras och genomför det med hög energi.Publiceringsdatum2026-06-22Kravprofil för detta jobb
• Erfarenhet av Google Ads och Facebook Ads.
• Erfarenhet av Google Tag Manager och analysverktyg.
• Förmåga att bygga enklare webbgränssnitt/landningssidor med AI.
• Flytande i engelska i tal och skrift.
Varför jobba hos oss?
Som Digital Marknadsförare hos oss på TaxiCaller får du ett helhetsansvar för att driva vår globala tillväxt genom datadriven annonsering och kreativa kampanjer mot en internationell B2B-marknad. Du blir en nyckelspelare i ett prestigelöst team i Linköping, där du ges stor frihet att testa nya strategier och direkt se resultatet av ditt arbete på världskartan. Här kombinerar du din passion för SEO, SEM och konvertering med möjligheten att revolutionera transportbranschen i över 70 länder.
Låter detta som du? Skicka in din ansökan med CV och gärna ett par exempel på kampanjer eller sidor du byggt! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22
E-post: jobs@taxicaller.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Performance Marketer". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare TaxiCaller Nordic AB
(org.nr 556878-7864), http://www.taxicaller.com
Diskettgatan 11A (visa karta
)
583 35 LINKÖPING Arbetsplats
Taxicaller Nordic AB Jobbnummer
9971695