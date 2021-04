Digital marknadsförare med koll på norska medielandskapet? - New Terms ABs kund - Organisationsutvecklarjobb i Stockholm

New Terms ABs kund / Organisationsutvecklarjobb / Stockholm2021-04-07Vill du jobba extra som marknadskoordinator för Jappas mycket välkända e-handelskund?Vår uppdragsgivare är ett av Sveriges största och mest välansedda e-handelsföretag. Vi söker nu för deras räkning efter en person som vill jobba på deltid, 20-50%, som marknadskoordinator mot norska marknaden. Uppdraget sträcker sig t o m sommaren med god chans för förlängning.Uppdraget består av att:Planera externa marknadsaktiviteterUtifrån en given marknadsplan planera, koordinera och genomföra externa kampanjer.Sälja in marknadsaktiviteter till uppdragsgivarens leverantörer samt implementera och följa upp dessa.Jobba aktivt med att uppdatera aktivitetsplaneringen.Boka upp, analysera och följa upp kampanjer.Övriga aktiviteter inom digital marknadsföring som framtagning av annonser, diskussioner med företagets leverantörer, förhandlingar mm.Kommunicera till interna och externa stake-holders resultatet av marknadsaktiviteterna.Du kommer att arbeta direkt under företagets marknadsansvarige.Vi och vår kund letar efter dig som beskrivs nedan:Bra koll på den norska mediemarknaden samt om e-handelsbeteenden i Norge.Goda OfficekunskaperInitiativtagande, nogrann och strukturerad.Du har erfarenheter och kunskaper inom förhandling och försäljning.Social förmågaKommunikativ, såväl som mot interna som mot externa parter.För att passa i rollen behöver du ha följande kunskaper och erfarenheter:Jobbat med köp av media. Vana av att förhandla med medieaktörer, mediebyråer.Du har planerat och implementerat kampanjer i externa mediekanaler.E-handelsvana.Kunskaper och erfarenheter inom digital marknadsföring.Har du dessutom erfarenheter från förlags- och bokbranschen är det ett tydligt plus.Eftergymnasial utbildning, exempelvis inom e-handel, ekonom, marknadsföring eller liknande.Obehindrat användande av svenska och engelska i tal och skrift. Rör du dig språkligt dessutom obehindrat på norska är det en stor merit.För att få vår kund intresserad av just dig behöver du övertyga kunden om att du har lätt för att lära dig saker.Kundens kontor ligger i Stockholm.Arbetet sker vid behov och per timme.Detta är det perfekta jobbet för dig som exempelvis jobbar deltid eller som är student med flexibelt schema och som utöver en extrainkomst vill bygga ett attraktivt CV inom e-handelsbranschen.Glöm inte att lägga till rollen "Marknadsföring" i Jappa för att kunna bli hittad av kunden.********************************************Jappa är den nya lösningen för konsultuppdrag inom e-handeln. Du som söker efter extraarbete lägger upp din profil på Jappa och har därefter möjlighet att bli kontaktad av företag som vill anlita dig för uppdrag. Du anger själv din tillgänglighet, var du vill jobba och vilka löneanspråk du har.TIPS: Vi har märkt att våra kundföretag hellre anlitar personer som har väl ifyllda profiler och som motiverar varför de passar just i den roll de lagt upp sig på. Kontakta oss på Jappa på chatten som finns på www.jappa.jobs om du vill ha hjälp att förbättra din profil.OBS - ansökan sker genom att du registrerar din profil och din önskade roll på www.jappa.jobs. Jappa tar inte emot CVn eller ansökningar via email, dvs på det gammalmodiga sättet. Vi på Jappa strävar efter att erbjuda våra kunder personal som verkligen gör positiv skillnad i deras verksamheter.#jobbjustnu2021-04-07Sista dag att ansöka är 2021-05-07New Terms ABs kund5677449