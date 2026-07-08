Digital marknadsförare (DMF)
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2026-07-08
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ICA Reklam söker driven & kundorienterad DIGITAL MARKNADSFÖRARE
Har du tidigare framgångsrikt arbetat med digitala kanaler? Har du mycket goda kunskaper i att skapa, beställa och genomföra annonsering i sociala medier samt Google Ads? Då kan vi ha jobbet för dig!
Det här är ditt blivande jobb
Det är en mycket viktig roll där du supporterar våra kunders digitala kommunikation samt är med och påverkar hur vi kommer att jobba framöver inom det digitala landskapet. I rollen kommer du att ansvara för betald och organisk uppsättning, optimering och uppföljning/analys i kampanjer för våra ICA-kunder inom den digitala marknadsföringen.
Du behöver ha en djup förståelse för den digitala affären, vara nyfiken på utvecklingen inom det digitala kanallandskapet och kunna ta datadrivna och strategiska beslut.
Du är del av ett team som arbetar med kundens olika kanaler och driver marknadsföring inom bland annat sociala medier, displaynätverk och SEM. Du för dialog tillsammans med våra kunder utifrån deras förutsättningar och behov. Rollen innefattar en ingående förståelse av den digitala kundresan samt av medieplanering, såsom exempelvis framtagande och genomförande av digitala planer.
För rollen behöver du
Relevant eftergymnasial utbildning inom media/reklam/IT.
Minst tre års erfarenhet från hantering av kampanjer i SÖK (SEM), displaynätverk och sociala medier från marknadsavdelning eller kommunikationsbyrå.
Kunskap i att hantera plattformar och verktyg för digital marknadsföring och analytiska verktyg som Google Analytics, Google Ads och Meta ads manger.
Certifikat i Google Analytics, Google Ads och Google Display, samt gärna i Meta Certified Media Buying Professional
Kunskap i Microsoft Office, främst Excel och Powerpoint och kan arbeta effektivt i både Mac- och PC-miljö.
TikTok ads manager
DV360
Vem är du?
Analytisk, noggrann och affärsmässig.
Lösningsorienterad, social och flexibel.
Teamplayer som förstår vikten av gott samarbete i teamet och tvärfunktionellt i organisationen.
God skriftlig kunskap samt kommunikationsförmåga.
Resultatorienterad och drivs av kontinuerlig förbättring för att nå långsiktiga mål och resultat.
God kommunikativ förmåga.
Talar och skriver flytande svenska och engelska
Om du, utöver ditt engagemang i media- och marknadsföringsfrågor, har ett stort intresse för kundleverans och att testa nya saker, ser lösningar och förbättringspotential som en del i ditt arbete kommer du trivas i rollen. Du kommer till ett härligt team med högt tempo, och med kund och utveckling i fokus.
Svar på frågor, samt urval och intervjuer sker from 10 augusti. Välkommen med din ansökan!
Anställningsform:
Fast tjänst, tillämpar 6 månaders provanställning.
Tillträde:
2026-09-01
Rekryterande chef:
Lillvor Vennersten lillvor.vennersten@ica.se
Sista dag för ansökan
2026-08-14
Vi erbjuder dig att bli en del av Sveriges största Inhousebyrå där du är med och gör vardagen lite enklare för miljontals människor varje dag. På ICA Reklam skapas kommunikation som gör skillnad för drygt 1300 ICA-butiker runt om i landet samt alla övriga bolag inom ICA Gruppen. Som Inhousebyrå kombineras detaljkunskap om ICA med spetskompetens inom kommunikation och olika mediekanaler – ett brett och spännande verksamhetsområde. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ica Sverige AB
(org.nr 556021-0261)
Truckgatan 15 (visa karta
)
442 40 KUNGÄLV Arbetsplats
Kungälv Jobbnummer
9997385