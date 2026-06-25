Digital Marketing Specialist
Bruks Siwertell AB / Marknadsföringsjobb / Bjuv Visa alla marknadsföringsjobb i Bjuv
2026-06-25
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Vi söker nu Digital Marketing Specialist för ett vikariat på 6 månader. Som Digital Marketing Specialist kommer du att arbeta nära säljteamet och marknadsavdelningen inom både den europeiska och amerikanska organisationen. Din uppgift blir att skapa, strukturera och driva digital kommunikation - från strategi till genomförande - med fokus på synlighet, engagemang och leadgenerering. Du kommer även att stötta interna event och mässor samt bidra till att inspirera andra affärsområden att tänka nytt i sin marknadsföring.
Du kommer att:
Använda AI-verktyg och marketing automation-plattformar för effektiv kommunikation
Samarbeta med andra affärsområden och marknadsresurser globalt för att skapa enhetliga budskap
Planera, analysera och följa upp kampanjer och innehållsprestanda, samt bidra till gruppens gemensamma marknadsrapportering
Producera video- och bildmaterial - från ax till limpa, inklusive foto/film och redigering
Säkerställa att content används och återanvänds internt i organisationen
Samordna mässor och marknadsmaterial
Du är en person med både teknisk förståelse och kreativ höjd, som trivs med att driva eget arbete men också samarbeta i team. Du är van att arbeta datadrivet och vet hur man kombinerar innehåll, teknik och analys för att skapa effekt i digitala kanaler. Du har en god affärsförståelse, är självgående och nyfiken - och trivs i en global, komplex miljö där du får inspirera andra att tänka nytt.
Vi tror att du har:
3-5 års erfarenhet av digital marknadsföring och/eller kommunikation, gärna i internationell B2B-miljö. Vi är även öppna för kandidater med kortare erfarenhet, om profilen och motivationen är rätt.
Erfarenhet av att skapa och hantera content för digitala kanaler - särskilt LinkedIn
Vana av att arbeta med content- och designverktyg som Canva eller Adobe Creative Suite
Grundläggande kunskaper i foto och videoproduktion inklusive enklare redigering
Erfarenhet av AI-verktyg och marketing automation-plattformar (gärna Salesforce)
God analytisk förmåga och vana att följa upp kampanjer med hjälp av data
Flytande i svenska och engelska, i både tal och skrift
Vi erbjuder dig en roll i ett framgångsrikt, internationellt företag som ligger i framkant och har starka värderingar. Hos oss får du goda möjligheter att utvecklas och vara med och påverka både vår framtid och våra arbetssätt. Du blir en del av ett engagerat och kompetent team, och jobbar i en flexibel miljö där besluten fattas snabbt.
Processen består av intervju och arbetsprov. Om det här känns som din nästa utmaning så ansök omgående, genom att skicka din ansökan till katarina.akesson@bruks-siwertell.com
Vi intervjuar löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12
E-post: katarina.akesson@bruks-siwertell.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bruks Siwertell AB
(org.nr 556851-2908)
Ängsvägen 5 (visa karta
)
267 90 BJUV Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Katarina Akesson katarina.akesson@bruks-siwertell.com 0705640078 Jobbnummer
9978468