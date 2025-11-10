Digital Marketing Specialist
Wise Professionals AB / Marknadsföringsjobb / Göteborg Visa alla marknadsföringsjobb i Göteborg
2025-11-10
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wise Professionals AB i Göteborg
, Mölndal
, Kungälv
, Lerum
, Öckerö
eller i hela Sverige
Om uppdraget
Detta är ett konsultuppdrag via KIMM/Wise Professionals hos vår kund inom B2B, programvaru- och informationstjänster. Uppdraget är på heltid 6 månader, med start så snart som möjligt, med möjligheter till förlängning.
Du kommer till en energifylld arbetsplats med en varm och omtänksam kultur med kontoret placerat i fina lokaler i Göteborg.Publiceringsdatum2025-11-10Dina arbetsuppgifter
Utveckla, genomföra och optimera marknadskampanjer för att stärka varumärket och öka leadgenerering på de brittiska marknaderna.
Budget över Google, Bing, Meta, LinkedIn för att optimera kostnaden per lead (CPL) och kostnaden per förvärv (CPA).
Spåra, analysera och rapportera om nyckeltal (KPI:er) och nyckelvärden inom leadfunneln för att mäta framgången för marknadsinitiativ.
Samarbeta nära och effektivt med försäljning och det lokala marknadsteamet samt med interna intressenter.
Genomföra pipelineanalyser och vidta åtgärder för att uppnå mål.
Delta i utbyte av bästa praxis och i internationella workshops för att främja samarbete och innovation i hela det europeiska teamet.
Vi ser gärna att du har:
Några års erfarenhet av digital marknadsföring inom B2B, helst i ett internationellt sammanhang.
Förståelse för B2B-programvarumarknaden och dess dynamik.
Analytiska färdigheter och förmåga att tolka data för att driva beslutsfattande.
Skapa övertygande texter och organisera innehåll för att stödja mål och förbättra användarupplevelsen.
Mycket stark i engelska i tal och skrift.
Förmåga att arbeta självständigt och som en del av ett lokalt och ett distansteam.
Meriterande erfarenhet:
Erfarenhet av Salesforce, Pardot och Sitecore är meriterande.
Som person är du driven, nyfiken och resultatorienterad med stort intresse för digital marknadsföring och ett snabbt föränderligt medielandskap.
Låter det intressant?
Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail, utan du söker enkelt med ditt CV via "Ansök nu" här nedan och du kommer i samband med det att få svara på några korta frågor. Önskar du mer information eller har frågor om rollen, kontakta Kandidatansvarig andidatansvarig Gabriella Olaisson på gabriella.olaisson@wise.se
eller Konsultchef Maggie Klingenstierna på maggie.klingenstierna@kimm.se
.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wise Professionals AB
(org.nr 556761-2865) Arbetsplats
Wise Professionals Jobbnummer
9596810