Digital Marketing Specialist
2025-09-19
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Krav: Minst 2-3 års erfarenhet av operativ digital marknadsföring.
Om jobbet
Teknikfix växer och vi söker nu en självgående och initiativtagande Digital Marketing Specialist som vill ta helhetsansvaret för vår digitala marknadsföring.
Du kommer vara ensam marknadsförare i teamet och få fullt operativt ansvar för att planera, genomföra och optimera marknadsaktiviteter som driver trafik, konverteringar och stärker vårt varumärke. Du rapporterar direkt till VD och arbetar tätt ihop med e-handel, support och IT.
Det här är en roll för dig som trivs med att ha frihet, stort ansvar och att själv få sätta strukturerna för marknadsarbetet.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Skapa och optimera annonser i Google Ads, Meta och TikTok Ads.
Planera och publicera organiskt innehåll på sociala medier.
Skapa e-postkampanjer via t.ex. Klaviyo - både nyhetsbrev och automation.
Ansvara för SEO och innehåll på teknikfix.se, inklusive kategoritexter och artiklar.
Göra webbanalys i Google Analytics 4 och Looker Studio.
Arbeta med konverteringsoptimering (CRO) på hemsidan.
Utforma kampanjer och landningssidor i WordPress/WooCommerce.
Producera visuellt material i t.ex. Canva eller Adobe.
Vi erbjuder dig:
En självständig roll med stort ansvar och stort inflytande.
Möjlighet att påverka hela kundresan - från trafik till konvertering och lojalitet.
Ett växande bolag där dina idéer blir verklighet.
Korta beslutsvägar och nära kontakt med ledningen.
En vardag där du gör verklig skillnad - varje dag.
Vi söker dig som har:
Vana att jobba självständigt med flera kanaler samtidigt.
Mycket goda kunskaper i Google Ads, Meta Ads och Google Analytics.
God erfarenhet av SEO och publicering i WordPress.
Goda kunskaper i grafisk design, inklusive erfarenhet av Canva och Adobe Photoshop.
Ett analytiskt och lösningsorienterat tankesätt.
God förmåga att kommunicera i tal och skrift - på svenska och engelska.
Meriterande:
Erfarenhet av e-handel, särskilt WooCommerce.
Kunskap i marketing automation och e-postverktyg som Klaviyo.
Intresse för hållbar konsumtion och återbruk.
Om Teknikfix
Teknikfix säljer rekonditionerade datorer och erbjuder service och reparation för privatpersoner och företag. Genom att förlänga livet på IT-produkter vill vi göra tekniken mer tillgänglig och världen mer hållbar. Vi tror på kvalitet, tillgänglighet och ett bra bemötande.
