Digital Marketing Specialist - Vänersborg
2025-09-17
, Trollhättan
, Essunga
, Grästorp
, Uddevalla
Vi söker en passionerad och innovativ Digital Marketing Specialist som vill vara med och driva vår digitala resa framåt.
Hos oss får du möjligheten att arbeta med några av de mest spännande varumärkena inom branschen och skapa innehåll som verkligen gör skillnad.
Om rollen
Som Digital Marketing Specialist för VBG & Ringfeder arbetar du i nära samarbete med våra varumärkeschefer. Du utvecklar och publicerar B2B-anpassat innehåll i våra digitala kanaler - webb, blogg, sociala medier - och bidrar aktivt till vår digitaliseringsresa.
Du kommer att ha ett internationellt arbetsområde, där du samarbetar med kollegor i Europa och globalt för att stödja marknadsföring och försäljning. Tjänsten är placerad vid huvudkontoret i Vänersborg och du rapporterar till Marknadschef.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
- Skapa innehåll till hemsidor, blogg och sociala medier i samarbete med varumärkeschefer och externa partners
- Genomföra digital annonsering och kampanjer
- Följa upp och analysera onlineaktiviteter i t.ex. Google Analytics, Google Ads, Hubspot
- Optimera aktiviteter baserat på insikter från data
- Supportera försäljnings- och marknadsavdelningen med material och stöd inför mässor
- Säkerställa varumärkeskonsistens i digitala och fysiska kanaler
Vem är du?
Vi söker dig som är både kreativ och analytisk, med god kompetens inom digital marknadsföring.
Du har:
- Utbildning från universitet/högskola eller annan relevant utbildning
- Erfarenhet av CMS, digital automation, Google Ads, Google Analytics, Hubspot
- Vana att arbeta med text, bild och rörligt innehåll i flera kanaler
- Förmåga att planera, prioritera och driva projekt självständigt
- Flytande svenska och engelska i tal och skrift
- Tidigare erfarenhet av B2B-marknadsföring är mycket meriterande
Du är en god kommunikatör som trivs med att bygga relationer och samarbeta över gränser. Du är prestigelös, nyfiken och har ett öga för både detaljer och helhet.
VBG Group Truck Equipment är en del av den internationella industrikoncernen VBG Group. Moderbolaget VBG Group AB är en långsiktig ägare som med gedigen industriell kompetens, stark företagskultur och finansiell uthållighet bidrar med aktiv styrning av koncernens tre helägda divisioner. För mer information besök: www.vbggroup.com
Vi erbjuder
Du blir en del av ett professionellt team där vi stöttar och bryr oss om varandra.
Vi tillämpar flextid med något kortare arbetstid på fredagar. Utöver det har du har möjlighet att arbeta på distans en dag i veckan när arbetet tillåter, resten av dagarna ses vi på kontoret för att främja idéutbyte, laganda och energi.
Vi har en aktiv personalklubb för gemensamma friskvårdsaktiviteter samt friskvårdsbidrag via Epassi. I våra lokaler finns även ett gym som är fritt för anställda att använda.
Du omfattas av Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna vilket bla ger arbetstidsförkortning och tjänstepension.
