Digital Marketing Specialist - HK
Scorett Footwear AB / Chefsjobb / Varberg Visa alla chefsjobb i Varberg
2026-06-29
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, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
eller i hela Sverige
Hos Scorett letar vi efter en digital stjärna som är trygg i sina beslut och har ett skarpt öga för detaljer. Är du den som ser en konverteringsmöjlighet i varje pixel och inte kan slappna av förrän en kampanj är optimerad till perfektion? Då är det dig vi söker!
Som Digital Marketing Specialist hos oss blir du navet i vår digitala närvaro – från startsida till annons. Du kommer att jobba med flera av våra varumärken och får stort utrymme att testa, mäta och förbättra. Här är några av de spännande områden du kommer att få sätta tänderna i:
Uppdatera och optimera våra startsidor och landningssidor för att ge våra kunder en så bra upplevelse som möjligt.
Planera, sätta upp och följa upp digital annonsering i kanaler som Google Ads, Meta Ads, och övrig annonsering som social media etc
Analysera trafik, konvertering och kampanjresultat – och omsätta insikterna till konkreta förbättringar.
Samarbeta nära vårt kreativa team kring innehåll och budskap till webb och annonsering.
Säkerställa att rätt budskap syns på rätt plats, i rätt tid, i våra digitala kanaler.
Du kommer att jobba nära vår e-handelschef och resten av teamet, som idag består av 10 passionerade medarbetare inom marknad och e-handel. Du rapporterar direkt till vår e-handelschef, och tillsammans ser vi till att vår digitala närvaro inte bara fungerar – utan briljerar.
Bakgrund och kvalifikationer:
Du har erfarenhet av att arbeta i ett CMS-system (Viskan, Wordpress) och känner dig hemma med att uppdatera webbsidor.
Du har erfarenhet av digital annonsering, t.ex. Google Ads och Meta Ads Manager och annonsering i sociala medier.
Du är analytisk och van vid verktyg som Google Analytics för att följa upp och utvärdera resultat.
Du har lätt för att samarbeta i team och kommunicera med olika kompetenser.
Du är strukturerad, gillar ordning och reda, men trivs också i ett högt tempo.
Meriterande:
Erfarenhet från retail – gärna inom mode
Kunskap inom SEO
Grundläggande kunskaper i Adobe Creative Cloud (t.ex. Photoshop) för enklare bildredigering.
Viktigast av allt – du är en nyfiken och prestigelös kollega som gillar att testa nya idéer, följa upp resultat och dela med dig av det du lär dig längs vägen. Hos oss blir du en del av ett team som brinner för det vi gör – och där du får utrymme att växa, påverka och bidra med allt det fantastiska du kan.
Tjänsten: Det här är en tillsvidareanställning på heltid med sex månaders provanställning. Rekryteringen kommer att sätta igång efter semestern. Har du frågor? Tveka inte att kontakta Ulrica Freidestam på ulrica.freidestam@scorett.se
Placering: Placering är på vårt huvudkontor i Varberg.
Ansökan: Känner du att detta är rätt för dig? Skicka in din ansökan och bli en del av vårt digitala team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Scorett Footwear AB
(org.nr 556350-7747), https://jobb.scorett.se/home
432 32 VARBERG Jobbnummer
9984176