Digital marketing coordinator
Vill du skapa innehåll som engagerar och bygger broar mellan e-post och webb? Vi söker nu en hybridroll som kombinerar webbredaktörskap med e-postproduktion - med fokus på kundupplevelse och kanalintegration. Du arbetar både operativt och strategiskt, nära webbredaktörsteamet och e-postansvariga, och bidrar till en mer sammanhängande digital kommunikation.
Om uppdragsgivaren:
Vår uppdragsgivare är en av Europas ledande e-handelsaktörer inom produkter och tillbehör för motorcykel, motocross och cykel. Bolaget driver flera starka varumärken och har kunder i över 50 länder. Här arbetar man datadrivet och med högt tempo, i en internationell miljö med fokus på innovation, sortimentsutveckling och kundupplevelse. Kulturen präglas av entreprenörsanda, engagemang och ständig utveckling.
Om uppdraget:
Rollen kombinerar operativt arbete som webbredaktör med ansvar för att skapa och hantera e-postutskick till kund. Du kommer att arbeta nära både webbredaktörsteamet och e-postansvariga, och vara en viktig del i att skapa en mer strategisk och sammanhängande kommunikation.
Arbetsuppgifter innefattar:
Publicering och uppdatering av innehåll i CMS (Storyblok, Bloomreach)
Produktion av e-postkampanjer - från idé till utskick
Copywriting för både webb och e-post
Samarbete med designresurser kring visuellt innehåll
Bidra till kanalöverskridande kommunikationsstrategi
Krav och meriter:
Erfarenhet som teknisk kommunikatör eller innehållsproducent
God kunskap i Storyblok och Bloomreach
Erfarenhet av e-postproduktion och kampanjhantering
Stark förmåga att skriva engagerande och tydlig copy
Erfarenhet av designarbete eller samarbete med designers
Erfarenhet från retail, hospitality eller e-handel är meriterande
Förståelse för kundresor och kanalintegration är ett plus
Placering och omfattning:
Uppdraget utgår från kontoret i Stockholm. Initialt önskas fysisk närvaro för onboarding, därefter finns möjlighet till hybridarbete. Uppdraget är på heltid med omedelbar start. Initialt 3 månader med möjlighet till förlängning.
Vem är du?
Du är kreativ, strukturerad och har ett öga för både innehåll och kundupplevelse. Du trivs med att arbeta i gränslandet mellan teknik och kommunikation, och har lätt för att samarbeta med olika roller i organisationen. Du är självgående och van att ta ansvar för hela innehållsflödet - från idé till publicering.
Ansökan
För att bli aktuell för Jappas uppdrag behöver du skapa en konsultprofil i vår plattform. Genom att göra detta blir din kompetens även synlig för andra uppdragsgivare som letar efter IT-. tech- och e-handelskonsulter inför framtida uppdrag. Lägg ner 10-15 minuter på att skapa din konsultprofil idag för att vara i spel för spännande e-handelsprojekt!
Sista dag att ansöka är 2026-04-23 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare New Terms AB
https://www.jappa.jobs/jobb/7453455-digital-content-e-mail-coordinator
Centralplan 15 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9852644