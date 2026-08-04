Digital kommunikatör till SKF Coupling i Hofors!
Academic Work Sweden AB / Grafiska jobb / Hofors Visa alla grafiska jobb i Hofors
2026-08-04
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, Ovanåker
, Sandviken
, Hedemora
, Falun
eller i hela Sverige
Har du ett intresse för digital kommunikation och vill bidra till att skapa mer lätthanterliga och effektiva informationskanaler? Vill du arbeta brett med digital produktion, webbdesign och internkommunikation inom industrisektorn? Vår kund SKF Coupling söker dig som vill kliva in i en hybridroll som kommunikatör och web-designer, och som kan etablera en gemensam plattform för organisationen. Publiceringsdatum2026-08-04Om tjänsten
SKF är ett globalt industriföretag med verksamhet i cirka 130 länder och över 45 000 anställda. Företaget utvecklar branschledande lösningar som minskar friktion och bidrar till ökad energieffektivitet och ett mer hållbart samhälle. SKF Coupling är en del av SKF Sverige AB med produktion i Hofors och är världsledande inom stela axelkopplingar mot bland annat marin- och energisektorn.
De vill nu välkomna en digital kommunikatör som kan ta helhetsansvaret över att bygga, strukturera upp och sy ihop affärsenheternas interna och externa kommunikationskanaler.
Du erbjuds
En kreativ och drivande roll där du får ett stort eget ansvar och möjlighet att komma med mycket egna idéer.
Internationella kontaktytor genom ett dagligt samarbete med kollegor från flera olika länder.
En gedigen introduktion där du får rätt förutsättningar för att genomföra uppdraget på bästa sätt.
I tjänsten kan det förekomma enstaka resor till andra kontor både inrikes och utrikes. Därför ser vi det som meriterande om du är öppen för detta.Dina arbetsuppgifter
I rollen som digital kommunikatör har du det operativa ansvaret för att strukturera upp enhetens gemensamma kommunikationsplattformar. Du har en central funktion i att etablera gemensamma digitala plattformar och fokus ligger på att strukturera upp de olika kanalerna för information till en större, mer lättillgänglig kommunikationskanal.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer bland annat vara att:
Strukturera, designa och binda ihop det befintliga webbmaterialet och intranätet med fokus på SharePoint och deras interna system.
Skapa innehåll för interna kanaler, nyhetsbrev och mailutskick, samt hantera externa insatser via LinkedIn.
Ha löpande kontakt med de globala teamen och samarbeta tätt med den tyska kommunikatören för att synka sidor och budskap.
Analysera webbtrafik för att optimera innehåll och konvertering.
Ta reda på vilket innehåll organisationen efterfrågar, väcka intresse för kanalerna och ta fram utbildningsmaterial så att plattformarna blir enkla för alla att använda.
Vi söker dig som
Har en eftergymnasial examen, gärna inom medie- och kommunikationsvetenskap eller liknande.
Tidigare arbetslivserfarenhet inom web-design och kommunikation.
Talar och skriver obegränsat på både svenska och engelska, då arbetsuppgifterna kräver det.
God data- och systemvana
B-körkort
Det är meriterande om du har
Språkkunskaper i tyska
Förståelse för försäljning och kundrelationer.
Tidigare arbetslivserfarenhet inom marknadskommunikation
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Målmedveten - I din roll är du initiativtagande och sätter mål för dig och ditt arbete framåt.
Ordningsam - Du är strukturerad i ditt arbetssätt och har förmågan att planera, organisera och följa upp ditt arbete.
Ansvarstagande - Vi ser att du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och arbetar självständigt. Du ser vad som behöver göras och kommer gärna med egna tankar och idéer.
Intellektuellt nyfiken - Du har ett genuint intresse för digital utveckling och sätter dig snabbt in i nya system och digitala plattformar. Du drivs av att förstå verksamhetens behov och har förmågan att se lösningar som utvecklar kommunikationsarbetet framåt.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "V2XGOQ". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Drottninggatan 6 (visa karta
)
803 20 GÄVLE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
10020536