Digital kommunikatör till Jordbruksverket
Adecco Sweden AB / Marknadsföringsjobb / Jönköping Visa alla marknadsföringsjobb i Jönköping
2026-01-07
Om tjänsten
Vi söker nu en Digital kommunikatör till Jordbruksverket i Jönköping! I rollen kommer du vara med och utveckla en digital kontaktpunkt för kommuner, med vägledning och utbildningar om vattenbruk och tillsyn. Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet inom jordbrukspolitik, med fokus på att främja hållbar matproduktion och djurvälfärd.
Tjänsten omfattar bland annat följande arbetsuppgifter:
• Utveckla www.svensktvattenbruk.se
i SiteVision då denna ska fungera som digital plattform.
• Ta fram och ansvara för en kommunikationsplan.
• Vara med och ta fram webbutbildningar
• Skriva artiklar för webb.
• Arbeta i programmen Teams och Zoom för att bjuda in och vara tekniskt ansvarig vid genomförande av webbinarier.
Uppdragsperiod och omfattning:
Tjänsten som Digital kommunikatör är ett konsultuppdrag på heltid med start 2026-02-02 och beräknas pågå till och med 2026-12-23.
Arbetstiderna är måndag till fredag 08:00 - 16:30 med 30 minuters obetald lunchrast. Arbetet ska utföras på plats hos Jordbruksverket i Jönköping. Möjlighet till delvis distansarbete kan ske efter överenskommelse.
Krav för tjänsten:
• Högskoleutbildning exempelvis inom media och kommunikation eller likvärdig utbildning och minst fem (5) års arbetslivserfarenhet från liknande arbete.
• Goda kunskaper om digital kommunikation och sociala medier
• Kunskap och erfarenhet i webbpubliceringsverktyg (Sitevision m.fl.)
• Kunskap i webbanalysverktyg (exempelvis Matomo, Piwik Pro, Siteimprove m.fl.)
• Kunskap om optimering och utveckling av digitala kanaler
• Kunskap om användbarhet och tillgänglighet för digitala kanaler
• Goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
• Kunna kommunicera obehindrat på svenska och engelska, såväl i tal som i skrift
• Kunna uttrycka sig i klarspråk på och vara trygg i att skriva egna artiklar för webb.
• Erfarenhet från offentlig verksamhet och vilka krav det ställer på att vara opartisk, tydlig och kunna målgruppsanpassa alla former av kommunikationsinsatser.
• Erfarenheter av Teams och kunna bjuda in och vara tekniskt ansvarig vid webbinarier.
• Erfarenheter av att producera och klippa film samt arbeta med textning och annan tillgänglighetsanpassning.
• Kunna inkomma med nedanstående två (2) referensuppdrag:
• Ett (1) uppdrag som visar på kunskaper och erfarenhet i webbutveckling.
• Ett (1) uppdrag som visar på kunnande och erfarenhet inom filmproduktion, klippning och publicering.
För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga ovan krav är uppfyllda. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet. Tidsperiod ska anges i år och månad ÅÅ-MM.
Om dig
Vi ser att du har erfarenhet av digitala strategier, starka kommunikations- och samarbetsförmågor, samt kunskap om analysverktyg. Du ska ha förmåga att anpassa dig till nya teknologier.
För att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering använder vi oss i denna process av arbetspsykologiska tester. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Urval sker löpande och sista ansökningsdag är 2026-01-18.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Hannah Trollsås via Adecco 's växel 010 - 173 73 00 eller e-post: hannah.trollsas@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
