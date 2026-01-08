Digital kommunikatör till Jordbruksverket Jönköping.
2026-01-08
Nu söker vi en digital kommunikatör för ett uppdrag hos Jordbruksverket i Jönköping.
• Omfattning: Heltid 100%
• Start: 2026 02 01
• Längd: 2026 12 23
Du blir anställd av Poolia men jobbar ute hos vår kund i Jönköping.Publiceringsdatum2026-01-08Om tjänsten
Den 1 juli 2026 träder nya regler i kraft för vattenbruket i Sverige. De största förändringarna kommer bland annat beröra blötdjurs- och algodlingar samt mindre fiskodlingar som istället för att pröva sin tillåtlighet hos Länsstyrelserna och Mark- och miljödomstolen nu ska prövas av kommuner.
Kommunerna har behov av vägledning, ny kunskap om branschen och möjlighet till att sprida erfarenhet och kunskap mellan sig i olika nätverk. Jordbruksverket ska under 2026 utveckla en digital kontaktpunkt för kommuner med vägledning och utbildningar om vattenbruk och tillsyn/kontroll, ta fram digitala utbildningar för kommuner med syfte att sprida kunskap om branschen, regelverk och miljöpåverkan,
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Jordbruksverket behöver en digital kommunikatör som ska:
• utveckla www.svensktvattenbruk.se
i SiteVision då denna ska fungera som digital plattform.
• ta fram och ansvara för en kommunikationsplan.
• vara med och ta fram webbutbildningar
• skriva artiklar för webb.
Arbeta i programmen Teams och Zoom för att bjuda in och vara tekniskt ansvarig vid genomförande av webbinarier.
Uppgifterna ovan är exempel på omfattning av uppdraget. Det är inte en uttömmande beskrivning av samtliga arbetsuppgifter som ska utföras, utan ska ses som exempel på det behov Jordbruksverket har.
Vem är du?
För att vara aktuell för rollen behöver du uppfylla nedan kriterier:
• minst fem (5) års arbetslivserfarenhet från liknande arbete.
• goda kunskaper om digital kommunikation och sociala medier
• kunskap och erfarenhet i webbpubliceringsverktyg (Sitevision m.fl.)
• kunskap i webbanalysverktyg (exempelvis Matomo, Piwik Pro, Siteimprove m.fl.)
• kunskap om optimering och utveckling av digitala kanaler
• kunskap om användbarhet och tillgänglighet för digitala kanaler
• goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
• kunna kommunicera obehindrat på svenska och engelska, såväl i tal som i skrift
• Kunna uttrycka sig i klarspråk på och vara trygg i att skriva egna artiklar för webb.
• erfarenhet från offentlig verksamhet och vilka krav det ställer på att vara opartisk, tydlig och kunna
målgruppsanpassa alla former av kommunikationsinsatser.
• erfarenheter av Teams och kunna bjuda in och vara tekniskt ansvarig vid webbinarier.
• erfarenheter av att producera och klippa film samt arbeta med textning och annan tillgänglighetsanpassning.
Gällande referensuppdrag:
Du skall kunna ange två (2) referensuppdrag:
• Ett (1) uppdrag som visar på kunskaper och erfarenhet i webbutveckling
• Ett (1) uppdrag som visar på kunnande och erfarenhet inom filmproduktion, klippning och publicering.
Om verksamheten
Tycker du att ovan passar in på dig, ja då skall du såklart söka tjänsten via länken i annonsen.
Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen! Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-19
