DIgital kommunikatör till Jordbruksverket i Jönköping

På uppdrag av Jordbruksverket i Jönköping söker vi nu en digital kommunikatör för start i februari. Rollen riktar sig främst till dig som har minst 5 års arbetslivserfarenhet inom området samt kunskaper i flera viktiga digitala verktyg/system. Likaså är det ett krav att du tidigare har arbetat i offentlig verksamhet.
Uppdraget är tidsbegränsat och sträcker sig till och med den 23 december 2026.
Om JordbruksverketJordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbrukspolitiska området. Jordbruksverket finns för att främja en ökad och hållbar matproduktion, god djurvälfärd i hela Sverige samt en levande landsbygd. De administrerar EU-stöd för jordbruket, landsbygden och fiskeområdet. Jordbruksverket har cirka 1 700 anställda varav cirka 900 arbetar på huvudkontoret i Jönköping, cirka 150 anställda är regionalt placerade i södra och mellersta Sverige och cirka 650 anställda arbetar vid distriktsveterinärsmottagningar runt om i landet.
Mer information finns på jordbruksverket.se.
Om rollenJordbruksverket ska under 2026 utveckla en digital kontaktpunkt för kommuner med vägledning och utbildningar om vattenbruk och tillsyn/kontroll, ta fram digitala utbildningar för kommuner med syfte att sprida kunskap om branschen, regelverk och miljöpåverkan, utforma vägledningar samt skapa ett nätverk för kunskaps och erfarenhetsutbyte för kommunerna.
Dina huvudsakliga ansvar kommer vara att:
Utveckla www.svensktvattenbruk.se
i SiteVision då denna ska fungera som digital plattform
Ta fram och ansvara för en kommunikationsplan
Vara med och ta fram webbutbildningar
Skriva artiklar för webb
Arbeta i programmen Teams och Zoom för att bjuda in och vara tekniskt ansvarig vid genomförande av webbinarier
Vi söker dig somHar en högskoleutbildning exempelvis inom media och kommunikation eller likvärdig utbildning
Har minst fem års arbetslivserfarenhet från liknande arbete samt erfarenhet från offentlig verksamhet
Har goda kunskaper om digital kommunikation, sociala medier, filmproduktion/klippning och tillgänglighetsanpassning
Har kunskap och erfarenhet i webbpubliceringsverktyg (Sitevision m.fl.)
Har kunskap i webbanalysverktyg (exempelvis Matomo, Piwik Pro, Siteimprove m.fl.)
Har kunskap om optimering, användbarhet, tillgänglighet och utveckling av digitala kanaler
Har goda kunskaper i MS Office
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, såväl i tal som i skrift
Du förväntas kunna styrka dina erfarenhet med två referensuppdrag - ett inom webbutveckling samt ett inom filmproduktion, klippning & publicering.
Om anställningenDetta är ett konsultuppdrag med omgående start. Du blir anställd av OIO och arbetar hos Jordbruksverket i Jönköping.
Placering: Jönköping
Arbetstider: 08:00-16:30
Start: Omgående
Lön: Fast månadslön
Vi är samtidigt medvetna om att du är kräsen och väljer med omsorg inför nästa karriärsteg, det skulle vi också göra. Därför arbetar vi dedikerat i rekryteringsprocessen för att lära känna dig och dina ambitioner. Vi tror nämligen att människor på rätt plats har större chans att nå sin fulla potential. Genom schyssta, okrångliga anställningsvillkor samt ett närvarande ledarskap arbetar vi därefter aktivt med ditt engagemang och din utveckling. På så vis strävar vi efter att bli en självklar karriärpartner för dig. We are as picky as you are.
