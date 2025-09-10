Digital kommunikatör sökes omgående - Stockholm
2025-09-10
Vi söker nu en digital kommunikatör som kan ta ett helhetsgrepp om sociala medie. Uppdraget handlar om att göra organisationens kommunikation mer träffsäker och relevant med digitala kanaler som verktyg.
Om rollen
Som konsult kommer du att arbeta både strategiskt och operativt, med särskilt ansvar för sociala medier. Du blir en viktig del i det redaktionella arbetet och samarbetar tätt med både kommunikationsteamet och andra delar av organisationen.
Du brinner för innehållsproduktion och kan skapa engagerande material i olika format - text, bild, infografik, film eller foto - för att göra komplexa frågor mer begripliga och budskapen mer kraftfulla.
Rollen innebär också att:
Samordna och driva arbetet med sociala medier i linje med lagstiftning och interna riktlinjer
Delta i daglig förvaltning, planering och publicering i sociala medier
Skriva redaktionellt innehåll och samordna kommunikationen med övriga kanaler
Följa utvecklingen inom området och bidra till att stärka kommunikationen långsiktigt
Planera och genomföra kompetensutvecklingsinsatser

Kvalifikationer
Relevant högskole- eller eftergymnasial utbildning inom kommunikation/media
Erfarenhet av liknande roll, särskilt inom digitala kanaler och innehållsproduktion
Vana av att samordna eller projektleda kommunikationsinsatser
Kunskap i att använda plattformar för sociala medier (exempelvis Meta- och LinkedIns verktyg)
Mycket god svenska i tal och skrift
Bred erfarenhet av innehållsproduktion med fokus på att skapa samspel mellan kanaler och budskap, alltid med mottagaren i centrum.
Du är van att samordna och driva arbete med sociala medier.
Bidragit till att nå uppsatta mål för kommunikationen i sociala medier samt kontinuerligt följt upp och analyserat statistik
Meriterande:
Minst tre års erfarenhet av brett kommunikationsarbete i en större organisation
Erfarenhet av kommunikation inom offentlig sektor
Kunskap i DOS-lagen Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har ett genuint intresse för sociala medier och som är strukturerad, självgående och prioriteringsstark. Du är en lagspelare med lätt för att skapa relationer och inger förtroende i samarbeten. Du har också förmågan att snabbt sätta dig in i nya frågor och omsätta dem i effektiv kommunikation.
Tillträde och ansökan:
Startdatum: 2025-09-22
Slutdatum: 2026-04-30. Möjlighet till förlängning fram till 2027-06-30
Sista ansökningsdagen: 2025-09-09
Ort: Stockholm
Kontaktperson: jenny@swaysourcing.com
Urval och intervjuer sker löpande!
