Digital kommunikatör/redaktör i Stockholm
Bemannia AB (Publ.) / Marknadsföringsjobb / Stockholm Visa alla marknadsföringsjobb i Stockholm
2025-10-17
Vill du säkerställa att kommunikationen följer gällande riktlinjer och lagkrav och bidrar till en tydlig och professionell närvaro i digitala kanaler, sök denna tjänst idag! Om uppdraget
Vi söker en digital kommunikatör/redaktör med inriktning sociala medier för konsultuppdrag på heltid via oss på Bemannia till vår kund i Sundbyberg. Uppdraget startar 7 januari 2026 och pågår till 30 oktober 2026.Publiceringsdatum2025-10-17Arbetsuppgifter
Du kommer få arbeta med sociala medier på sektionen för budskapssamordning, enheten för kundrelationer och kommunikation. Dina arbetsuppgifter kommer vara att arbeta med att planera, producera, publicera och hantera innehåll utifrån målgruppernas behov, gällande riktlinjer och lagkrav. Arbetet sker i ett team med en till kommunikatör med inriktning på sociala medier, och andra kommunikationskollegor. Kvalifikationer
Vi söker dig som har lätt att se helheten, kan prioritera och snabbt sätta dig in i nya sammanhang och ämnen. Du är proaktiv, tar initiativ och arbetar effektivt, med en välutvecklad förmåga att identifiera kommunikationsbehov. Dessutom är du en snabb och säker producent som kan skapa målgruppsanpassat material i olika format för flera kanaler och sammanhang.
Akademisk utbildning inom området information/kommunikation, journalistik, eller annan eftergymnasial utbildning som kan bedömas som likvärdig.
Aktuell erfarenhet (minst två år) av arbete som skribent/webb- eller sociala medier-redaktör under de senaste tre åren.
Aktuell erfarenhet av avancerat arbete med sociala medier och annonsering i sociala medier samt sociala medie-analys.
Aktuell erfarenhet av att ha planerat och producerat film och rörligt innehåll för sociala medier.
Kunna arbeta obehindrat i formgivningsprogram för produktion, t ex Adobe Photoshop.
Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift samt klarspråk.
God samarbetsförmåga.
God pedagogisk kompetens.
Självgående och van att ta initiativ och uppnå resultat.
Engagerad och ha förmåga att dela med sig av sin kompetens.
God kunskap om krav på digital tillgänglighet (enligt Lag om tillgänglighet till digital offentlig service).
Meriterande
Tidigare arbetat med:
Kommunikation i offentlig verksamhet.
Kriskommunikation.
Att beställa från interna och externa leverantörer.
Större kommunikationsprojekt.
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 2025-11-29.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Annelie Hammarborg annelie.hammarborg@bemannia.se
