Digital kommunikatör och innehållsproducent
2026-04-07
Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid med placering i centrala Stockholm. Tillträde 3 augusti 2026 eller enligt överenskommelse. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Välkommen med din ansökan!
Nationalmuseum är en statlig myndighet med ca 160 anställda som har i uppdrag att främja konsten, konstintresset och konstvetenskapen. Museets samlingar omfattar måleri, skulptur, teckningar och grafik från 1500-talet till sekelskiftet 1900, medan samlingarna av konsthantverk och design, samt porträttkonst, sträcker sig fram till idag. Museibyggnaden som tar emot ca 400 000 besök per år ligger centralt i Stockholm, på Blasieholmen.
Samlingarna visas i huvudbyggnaden i Stockholm och på ytterligare ett 20-tal besöksmål bl.a. Gripsholms slott, Läckö slott, Nationalmuseum Jamtli i Östersund samt Gustavsbergs Porslinsmuseum. Nationalmuseum bedriver också utställnings-, program-, forsknings- och publikationsverksamhet samt utlåningsverksamhet. Vi strävar efter att vara ett museum där alla kan känna sig välkomna och erbjuder en bred verksamhet på plats likväl som digitalt. Genom att ge samtida perspektiv på historien och historiska perspektiv på samtiden ges möjlighet till fördjupade samtal om konst och design för alla åldrar.
Vem söker vi?
Vi söker en självgående kommunikatör vars roll är som ansvarig redaktör för museets sociala medie-kanaler. Att känna ett stort engagemang för att dela kunskap utifrån konst och design är centralt och viktigt är att ha flerårig erfarenhet av digital innehållsproduktion. Du kan navigera med lätthet i olika sociala mediekanaler, och kan analysera utfall för att se styrkor och svagheter kopplat till strategi och utförande. Du är en van användare av digitala gränssnitt och programvaror samt en skicklig klippare.
Rollen innebär att vara producent för innehåll som byggs upp via storytelling. Du kan både anpassa andras expertkunskaper och själv ta fram innehåll från idé till produktion med målgrupp, syfte och kanal i fokus. Om du är bekväm som filmare och intervjuare, och kan fånga ett spontant tillfälle, så passar rollen för dig. Du är en van skribent och berättare med språkkänsla. Att ha samarbetsvana i produktionsflöden och med olika människor, och agera stöttande, är väsentligt.
Arbetsuppgifterna är kopplade både till Nationalmuseum och till Gustavsbergs Porslinsmuseum - som är en del av Nationalmuseum.
Organisatorisk tillhörighet
Dina närmaste kollegor finns på Kommunikationsavdelningen som leds av kommunikationschefen. Du arbetar också tätt tillsammans med specialister från hela organisationen samt håller i redaktionsmöten för innehållsproduktion. Avdelningen i stort ansvarar för innehåll, strategi och engagemang via webbplatserna, sociala medier, multimediaproduktioner, marknadsföring, kontakter med press och media, PR samt relationer med sponsorer och andra samarbetspartner.
Huvudsakliga uppgifter
Stötta museets vision genom att förvalta och utveckla museets strategi för innehåll i sociala mediekanaler, samt mäta, optimera och följa upp
Vara operativ produktionsledare för planering och löpande innehåll i museets egna sociala mediekanaler, i samarbete med en redaktion och i synk med övrig kommunikation
Producera och publicera organiskt innehåll (text, bild, grafik och video) i digitala och sociala kanaler, främst kring museets samlingar, tillfälliga utställningar, besöksmålet och programverksamhet
Kanalanpassa innehåll vid externa samarbeten samt vara kontaktperson
Skriva, redigera och anpassa texter
Själv operativt filma både för live stream och för kortare videor inklusive klippning och produktion i sin helhet
Omvärldsbevaka utveckling inom sociala medier för att ligga i fas med verksamheten och vår omvärld
Kvalifikationskrav
Examen från utbildning med inriktning inom Kommunikation/Journalistik /Kreativt skrivande/Digital produktion från högskola eller universitet motsvarande tre år
Yrkeserfarenhet av operativt arbete för innehåll, publicering och analys i sociala medier inkl egen innehållsproduktion i bild-, grafik- och video via plattformar och verktyg motsvarande två år
Vara självgående i bildredigering och grafik i Photoshop, Illustrator eller InDesign samt behärska Officepaket
Vara självgående i rörlig digital produktion i programvaran After Effects eller Premiere Pro
Att besitta teknisk kunskap för inspelning av ljud och bild
Erfarenhet att samordna och strukturera uppgifter för en arbetsgrupp
Vara flytande i svenska och engelska i både tal och skrift
Vara en skicklig berättare och god skribent för målgruppsanpassade texter
Ha erfarenhet av arbete med storyboard och storytelling för att bygga innehåll
Meriterande
Att tidigare ha arbetat med kunskapsförmedling inom konst, kultur, kulturarv
Erfarenhet från arbete på statlig myndighet
Dokumenterade kunskaper i ett tredje språk
I urvalsprocessen kommer vi fästa vikt vid personliga egenskaper. Vi söker en initiativrik person som har god förmåga att arbeta både självständigt och i samverkan med andra. Att vara nyfiken och att kunna reflektera skapar en god balans. Kollegor emellan är det värdefullt att kunna bjuda in och vara generös med sina kunskaper, vilket förstärker teamet. Det är en fördel att vara organiserad som person då tempot stundtals kan vara högt med parallella deadlines.
Urvalsförfarande
Intervjuerna sker digitalt i första skedet, och vid personliga möten i kommande steg. I steg två vill vi att du presenterar ett eget case som du jobbat med i sociala medier för en uppdragsgivare.
Vidare information om befattningen lämnas av chefen för Kommunikationsavdelningen. Lena Munther +46708559996. Fackliga företrädare är Audrey Lebioda, SACO, Ulla-Maj Saarinen, ST, som båda nås på tfn 08 - 519 53 00 och Bo Gustafsson, SEKO, tfn 0703-78 44 42.
Välkommen med din ansökan via formuläret nedan, genom att bekräfta dina kompetenser i frågelistan samt bifoga ett personligt brev och CV.
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Nationalmuseum
