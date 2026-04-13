Digital kommunikatör med webbfokus
2026-04-13
Vetenskapsrådet växer och vi behöver därför förstärka med en digital kommunikatör och erbjuder nu en särskild visstidsanställning på cirka ett år. Vi söker dig som är en skicklig skribent, trygg i din kompentens och är van att arbeta med webb, nyhetsbrev och sociala medier. Det här är jobbet för dig som tycker om att göra det tekniskt komplexa begripligt för alla och trivs i en miljö där det händer mycket!
Rollbeskrivning och arbetsuppgifter
Rollen som digital kommunikatör med fokus på Vetenskapsrådets tekniska verksamhet är en roll med många kontakter i organisationen. Du arbetar drivande och i nära samarbete med andra för att hitta och genomföra lösningar på olika kommunikationsbehov - både händelsestyrd och mer planerad kommunikation.
I arbetsuppgifterna ingår även att
planera, producera, publicera och följa upp innehåll i olika digitala kanaler: webb, nyhetsbrev och sociala medier, framför allt LinkedIn
vara webbredaktör för sunet.se - du tar ansvar för att webbplatsen är uppdaterad, användarvänlig, tillgänglig och säker - både vad gäller innehåll och funktionalitet. Du fångar upp behov från verksamheten och användarna, formulerar krav och testar vid utveckling.
stötta verksamheten med olika typer av kommunikationsbehov, det kan handla om allt från korrläsning till att ta fram en kommunikationsplan för lansering av en ny tjänst.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter och din närmsta arbetsledare kommer att finnas inom den tekniska verksamheten. Du tillhör organisatoriskt enheten för digital kommunikation och bidrar även i det löpande arbetet på kommunikationsavdelningen i stort.
Vem är du?
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Som person är du noggrann och en drivande lagspelare som skapar goda samarbeten. Du arbetar strukturerat samtidigt som du har förmåga att prioritera och få saker att hända. Du har lätt både för att ta initiativ och anpassa dig till förändrade omständigheter. För att lyckas i rollen ser vi gärna att du är kommunikativ, kreativ och trygg i din kompetens och professionella roll samtidigt som du är ansvarstagande och prestigelös. Du har ett flexibelt förhållningssätt och hanterar med lätthet den digitala kommunikatörens verktyg.
Vi söker dig som har
relevant eftergymnasial utbildning inom kommunikation eller annat område som arbetsgivaren bedömer likvärdigt
ett par års aktuell och närliggande erfarenhet av liknande roll
god förmåga att planera, strukturera, producera och publicera målgruppsanpassat innehåll i olika digitala kanaler, till exempel webb, nyhetsbrev, sociala medier
mycket god förmåga att skriva och bearbeta målgruppsanpassad text på svenska och engelska
god förmåga att identifiera kommunikationsbehov och stötta organisationen med din kompetens
aktuell och närliggande erfarenhet av att arbeta med innehåll som kräver faktagranskning av sakkunniga (till exempel experter eller specialister)
aktuell och närliggande erfarenhet av att arbeta i olika publiceringsverktyg och nyhetsbrevsverktyg
god kunskap om gällande krav för digital kommunikation i offentlig sektor, till exempel klarspråk, digital tillgänglighet och GDPR
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av att arbeta i publiceringsverktygen Wordpress och/eller Sitevision
erfarenhet av att arbeta med nyhetsbrevsverktyget Ungapped
erfarenhet av att arbeta med Confluence (Atlassian) eller liknande system
Placering
Våra kontor är aktivitetsbaserade och finns på Hantverkargatan 11 och Tulegatan 11, i centrala Stockholm. Om arbetsuppgifterna tillåter finns möjlighet att arbeta på distans på deltid.
Anställningsform och tillträde
Vi erbjuder en tidsbegränsad anställning i form av en särskild visstidsanställning på cirka 12 månader. Vi ser gärna att du börjar så snart som möjligt, med hänsyn till eventuell uppsägningstid.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet är du välkommen att kontakta
Jessika Bjurel, rekryterande chef 08-546 440 38
Salina Ahlström, HR-specialist 08-546 440 89
Nina Glimster, ST 076-526 72 15
Bente Ahlström, Saco-S 076-525 76 18
Så ansöker du
Skicka in CV och personligt brev via vårt rekryteringssystem senast 4 maj 2026.
Märk ansökan med diarienummer 2.2.1- 2026-04215.
Vetenskapsrådet är Sveriges största statliga forskningsfinansiär. Vårt arbete handlar om att ge forskare goda förutsättningar att bidra till samhället med forskning av högsta kvalitet. Hos oss arbetar drygt 300 personer i moderna lokaler i centrala Stockholm och Göteborg. Vi hanterar ansökningar, utvärderar och följer upp forskningens villkor och kommunicerar om forskning.
Vetenskapsrådet finansierar, utvecklar och driver även forskningsinfrastruktur. Vår tekniska verksamhet tillhandahåller ett unikt datanät, en identitetsinfrastruktur samt säkra och stabila it-tjänster. Detta möjliggör nationell och global samverkan för svensk forskning, högre utbildning och kultur på ett säkert, enkelt och tillgängligt sätt.
Vårt medarbetarskap präglas av engagemang och omtanke om varandra. Vi har ett öppet samarbetsklimat och en inkluderande kultur där vi eftersträvar en jämn könsfördelning och värdesätter mångfald.
Läs mer om vår arbetsplats och möt några av våra medarbetare på www.vetenskapsrådet.se.
