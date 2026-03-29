Digital Growth Engine Lead / Digital Growth Operator, deltid ca 50 %
2026-03-29
Percepio är ett svenskt mjukvarubolag inom embedded developer tools. Vi söker nu en hands-on resurs för digital tillväxt och kommersiell execution. Rollen arbetar nära vd och fokuserar på att få den digitala tillväxtmotorn att fungera bättre i vardagen: CRM, leadflöden, nurture/automation, kampanjuppföljning, KPI:er samt koordinering av externa specialistresurser.
Det här är inte en bred kommunikations- eller varumärkesroll. Det är en operativ roll för dig som gillar struktur, tempo och mätbar förbättring i ett mindre B2B SaaS-bolag. Du behöver kunna gå från observation till konkret åtgärd.
Exempel på arbetsuppgifter
förbättra struktur och datakvalitet i CRM
stötta och utveckla e-postflöden, segmentering och nurture
följa upp digital annonsering och konverteringsvägar
skapa enklare men tillförlitliga KPI-vyer för ledning
samordna externa specialistresurser inom t.ex. webb, SEO/AI-sök och PR
driva veckovis uppföljning och hålla prioriteringar i rörelse.
Vi tror att du passar om du
har arbetat praktiskt med CRM, marketing automation eller digital funnel-/konverteringsarbete i B2B SaaS eller liknande
är självgående, strukturerad och snabb i genomförande
kan arbeta datadrivet men pragmatiskt
uttrycker dig väl på engelska i skrift
använder AI-verktyg naturligt i ditt dagliga arbete
trivs i ett litet bolag där ansvar och initiativ betyder mycket.
Meriterande
erfarenhet av Zoho, HubSpot, Salesforce, Mailchimp eller liknande
erfarenhet av Google Ads, landing pages, kampanjuppföljning eller lead nurturing
erfarenhet av teknisk B2B-mjukvara, developer tools eller industri-/ingenjörsnära miljöer
vana att koordinera externa resurser eller byråer.
Omfattning och form
Deltid, cirka 50 %, initialt 3-6 månader. Rollen kan utformas som visstidsanställning eller konsultupplägg beroende på profil och tillgänglighet. Hybrid fungerar bra, men viss närvaro i Västerås/Uppsala är en fördel.
För att minska felmatchning vill vi att du i din ansökan kort besvarar följande:
Beskriv ett konkret exempel där du förbättrat ett CRM-, funnel- eller nurtureflöde. Vad gjorde du och vad blev resultatet?
Vilka system har du arbetat praktiskt i?
Har du arbetat i ett mindre B2B SaaS-bolag eller liknande miljö med eget ansvar?
Söker du som anställd eller konsult, och när kan du börja?
Hur använder du AI-verktyg i praktiskt marknads- eller säljarbete?
Observera: Vi söker i första hand dig som redan har praktisk erfarenhet av CRM-, funnel- eller marketing automation-arbete och som kan visa konkreta exempel på eget genomförande. Rollen passar mindre väl för dig som är helt i början av arbetslivet utan sådan erfarenhet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: career@percepio.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivare Percepio AB
Percepio AB, https://percepio.com/digital-growth-engine-lead/
(org.nr 556771-9686), https://percepio.com/digital-growth-engine-lead/
Varmvalsvägen 13
)
721 30 VÄSTERÅS
