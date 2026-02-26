Digital Designer with Fashion Experience Stockholm!
Vill du vara med och forma framtidens digitala modeupplevelse?
Vi söker en Creative & Visual Designer som vill ta ett helhetsgrepp om det visuella uttrycket i en digital fashion-miljö där innovation, storytelling och affär möts.
Det här är ett uppdrag för dig som inte bara skapar snygg design - utan bygger en visuell berättelse som engagerar, inspirerar och stärker varumärket i varje digital touchpoint.
Ditt uppdrag
Du leder den kreativa processen från idé till genomförande och skapar en sammanhållen och innovativ visuell riktning.
Du kommer att:
Utveckla och driva en kreativ vision som lyfter den digitala modeupplevelsen
Skapa starka visuella narrativ som stärker varumärkets närvaro
Presentera och förankra kreativa koncept hos stakeholders
Samarbeta tätt med content, tech och affär för att säkerställa genomförbara och effektfulla lösningar
Säkerställa att kreativ höjd möter affärsmål, varumärkesstrategi och tekniska förutsättningar
Vi söker dig som
Är trygg i din designkompetens och leder genom expertis
Har erfarenhet av att sätta och driva kreativa processer
Är van att hantera stakeholders och presentera idéer med tydlighet och självförtroende
Tänker konceptuellt men levererar konkret
Har mycket goda kunskaper i Figma
Du behöver inte ha personalansvar - men du är en naturlig ledare inom ditt hantverk och inspirerar andra genom din kompetens och tydlighet.
Vi erbjuder
En central roll i ett kreativt och digitalt sammanhang
Möjlighet att påverka och forma en stark visuell riktning
Ett samarbete med tvärfunktionella team där idéer blir verklighet
En dynamisk miljö där mode, innovation och digital utveckling möts
Praktiska detaljer
Plats: Stockholm Omfattning: 100% Period: 3 mars 2026 - 30 november 2026 Sista dag att ansöka är 1 mars 2026
Redo att sätta din visuella prägel på nästa digitala fashion-resa? Välkommen med din ansökan!
