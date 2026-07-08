Digital Delivery Lead till Fitness24Seven
Cabeza Rekrytering och Konsulting AB / Datajobb / Lund Visa alla datajobb i Lund
2026-07-08
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Vi bygger framtidens träningsupplevelse – vill du vara med?
Fitness24Sevens digitala lösningar används varje dag av hundratusentals medlemmar. Nu söker vi en Digital Delivery Lead som vill vara med och utveckla våra digitala tjänster och skapa en ännu bättre medlemsupplevelse.
Det här är en roll för dig som trivs i gränslandet mellan teknik och verksamhet. Du gillar att få människor att samarbeta, skapa struktur och hjälpa team att prestera på topp. Samtidigt har du förmågan att förstå verksamhetens behov och omsätta dem till konkreta digitala lösningar.
Om rollen
Som Digital Delivery Lead ansvarar du för att våra digitala tjänster är stabila, flexibla och levereras på ett effektivt sätt. Du leder det dagliga arbetet i vårt digitala utvecklingsteam och säkerställer att rätt saker prioriteras vid rätt tidpunkt.
Du blir en del av och leder ett sammansvetsat team bestående av nio utvecklare. Tillsammans står vi inför en spännande utvecklingsresa med stora ambitioner för vår digitala plattform, där kvalitet, användarnytta och långsiktighet står i centrum.
Rollen innebär inte personalansvar, utan fokus ligger på ledarskap i vardagen, koordinering, prioritering och att skapa rätt förutsättningar för teamet att lyckas.
I vår digitala plattform har vi ett stort antal applikationer, API:er, tjänster och integrationer mot underliggande affärssystem. Vi jobbar med en blandning av tekniker där .NET (C#), Node.js/TypeScript och React Native är de viktigaste. Vi driftar i Azure, med Azure DevOps och GitHub som verktyg i det dagliga arbetet. AI-verktyg som Claude är en självklar del av utvecklingsflödet.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Leda och koordinera det dagliga arbetet i utvecklingsteamet enligt agila arbetssätt.
Facilitera standups och andra agila ceremonier.
Prioritera och följa upp teamets arbete för att säkerställa framdrift och leverans.
Stötta teamet i tekniska och verksamhetsmässiga avvägningar.
Säkerställa att krav är tydliga, genomarbetade och förståeliga.
Arbeta med backlogghantering och prioritering
Vara den naturliga länken mellan utvecklingsteamet och verksamheten samt produktägare; översätta affärsbehov till tekniska lösningar – och teknik till verksamhetsnytta.
Bidra till struktur, förbättringsarbete och effektiva arbetsprocesser.
Delta i och leda projekt och initiativ kopplade till vår digitala utveckling.
Vem är du?
Vi tror att du har erfarenhet från en roll som Scrum Master, Digital Projektledare, Delivery Lead eller liknande där du arbetat nära utvecklingsteam och verksamhet. Som person är du prestigelös, lösningsorienterad och en lagspelare som tror på att framgång skapas tillsammans.
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du:
Har erfarenhet av att leda eller koordinera utvecklingsteam.
Är van att arbeta som brygga mellan teknik och affär, och drivs av att skapa god kommunikation mellan teamet och intressenter
Trivs med samarbete och bygger starka relationer.
Har god förståelse för hur utvecklingsteam arbetar och vilka utmaningar som finns i deras vardag.
Kan omsätta verksamhetskrav till genomförbara tekniska lösningar.
Har en stark genomförandeförmåga och får saker att hända.
Är nyfiken på ny teknik och ser möjligheterna med AI och digitalisering i vår arbetsvardag.
Du kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska, i tal och skrift.
Vad erbjuder vi?
Hos oss får du möjlighet att påverka både teknik, arbetssätt och medlemsupplevelse i ett bolag med stark tillväxt och höga ambitioner.
Vi erbjuder:
En nyckelroll i ett växande bolag som är med och formar framtidens träningsbransch.
Möjlighet att påverka vår digitala utveckling och tekniska riktning.
Ett bolag i teknisk framkant, med tydliga ambitioner att använda AI som en central drivkraft för vår fortsatta utveckling.
Kompetenta, engagerade och hjälpsamma kollegor.
En kultur som präglas av samarbete, kunskapsdelning och tillit.
En arbetsmiljö där sammanhållning, prestigelöshet och arbetsglädje är en naturlig del av vardagen.
Om Fitness24Seven
Fitness24Seven är en av Europas snabbast växande gymkedjor. Vi erbjuder träning av hög kvalitet till ett pris som gör den tillgänglig för fler. På drygt tjugo år har vi vuxit från ett gym i Malmö till över 280 anläggningar i Sverige, Norge, Finland, Colombia och Thailand.
Vi har också ett starkt fokus på hållbarhet och samhällsansvar och samarbetar bland annat med SOS Barnbyar.
Praktisk information
Placering: Lund
Vi arbetar alla dagar från vårt nya kontor i Lund. Vi tror att nära samarbete på plats skapar de bästa förutsättningarna för både utveckling, innovation och trivsel.
I denna rekrytering samarbetar vi med Cabeza AB. För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Malin Schultz på malin.schultz@cabeza.se
.
Vi arbetar med löpande urval och hanterar självklart alla ansökningar konfidentiellt.
Nyfiken? Hör gärna av dig – vi ser fram emot att berätta mer.
Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och genomför därför drogtest och bakgrundskontroll vid nyanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7950917-2093010". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cabeza rekrytering och konsulting AB
(org.nr 556981-4816), https://career.cabeza.se
Emdalavägen (visa karta
)
223 69 LUND Arbetsplats
Cabeza Jobbnummer
9997331