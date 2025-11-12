Digital Controller till uppdrag i Södertälje
Sway Sourcing Sweden AB / Controllerjobb / Södertälje Visa alla controllerjobb i Södertälje
2025-11-12
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sway Sourcing Sweden AB i Södertälje
, Järfälla
, Sundbyberg
, Stockholm
, Solna
eller i hela Sverige
Vi söker en noggrann och analytisk Digital Controller för ett konsultuppdrag hos en av våra kunder i Södertälje. Rollen passar dig som trivs i gränslandet mellan ekonomi och IT, och som vill bidra till att utveckla och effektivisera digitala processer.
Du kommer framförallt arbeta med datahantering och uppdatering i kundens system, med mindre fokus på traditionell controlling. Ditt arbete blir avgörande för att säkerställa att systemen är uppdaterade och fungerar som de ska - och att stora datamängder hanteras på ett strukturerat och effektivt sätt.
Uppdraget omfattar Vara systemägare och super-user för ett antal IT-lösningar Länka mellan verksamhet, IT-drift och supportorganisation Administrera och hålla systemen uppdaterade Vara kravställare och delta aktivt i implementation av nya IT-lösningar Genomföra systemförändringar och förbättringar Bygga rapporter och stötta verksamheten med dataunderlag Bidra till business controlling i utvalda processer
Kvalifikationer Avancerade kunskaper i Excel Erfarenhet av Oracle EPM Cloud Kunskap i SAP S/4 Hana Erfarenhet av C-place God vana av Microsoft Power BI Utbildning inom ekonomi (IT-utbildning är meriterande)
Omfattning och plats Start: Så snart som möjligt Slut: 30 maj 2026 Omfattning: Heltid Plats: Södertälje, 100% onsite Språk: Svenska och engelska
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden AB
(org.nr 559360-7517) Arbetsplats
Sway Sourcing Kontakt
Jenny Halilovic jenny@swaysourcing.com Jobbnummer
9600974