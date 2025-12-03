Digital Content Student till snabbfotat bolag
Vill du jobba brett med content, grafisk produktion och enklare tekniskt plattformsarbete? Trivs du i ett högt tempo, är kreativ och har ett öga för design? Då kan detta vara uppdraget för dig!
OM TJÄNSTEN
Vi söker dig som vill arbeta i en flexibel och kreativ roll hos ett snabbfotat bolag som ständigt är i utveckling. Rollen startar i mindre omfattning men kan växa , särskilt vid större kundprojekt.
Du kommer arbeta med att skapa, uppdatera och publicera innehåll på olika digitala plattformar. Det innebär både visuellt och tekniskt arbete där du använder verktyg som Canva (och gärna Adobe-program) för att ta fram snygga bilder, enklare filmer och grafiskt material.
ARBETSUPPGIFTER
Dina arbetsuppgifter
• Skapa och uppdatera visuellt innehåll: bilder, mindre filmer, banners och grafiska element
• Enklare bildredigering i Canva och/eller Photoshop
• Lägga in och strukturera innehåll i CMS
• Säkerställa att materialet presenteras snyggt och enhetligt på plattformar
• Arbeta med sociala medier och enklare grafiskt designarbete
• Bidra med kreativa idéer och utveckla nytt content
VI SÖKER DIG SOM
• Är kreativ och har ett öga för design
• Har erfarenhet av Canva och gärna grundläggande kunskaper i Adobe-program (Photoshop, InDesign eller liknande)
• Trivs med att jobba praktiskt i digitala plattformar och har en viss teknisk förståelse
• Kan skriva bra och formulera tydligt content
• Har erfarenhet av eller intresse för e-handel, sociala medier och digitalt innehåll
• Är flexibel, självgående och van att ta ansvar i dina projekt
• Är studerande inom relevanta studier eller annan huvudsaklig sysselsättning i minst 1 år framåt.
INFORMATION OM FÖRETAGET
