Digital Content Specialist till växande marknadsavdelning

Alentec & Orion AB är marknadsledande inom pump- och mätutrustning för fordonsverkstäder och industri. Vi erbjuder ett helhetskoncept bestående av produkter, system, installation, service och utbildning. Våra produkter säljs över hela världen - vi har återförsäljare i över 80 länder och försäljningskontor i England, Belgien och Frankrike. På huvudkontoret i Älta, strax utanför Stockholm, arbetar vi i egna specialanpassade och moderna lokaler.
Vi söker nu dig som vill vara med och stärka vår digitala närvaro och skapa innehåll som engagerar våra kunder - både i Sverige och internationellt.
Din roll:
Som Digital Content Specialist ansvarar du för att:
Planera, skapa och publicera innehåll i våra sociala mediekanaler
Fotografera produkter samt utveckla och producera videomaterial
Skriva sökmotoroptimerade (SEO) texter för våra webbplatser
Publicera innehåll och skapa landningssidor i vårt egenutvecklade CMS-system
Skriva texter till nyhetsbrev, annonser och presentationer
Skapa digitala kampanjer, exempelvis på LinkedIn, Youtube och Meta
Skapa enklare grafisk formgivning i Adobe CC/ Canva
Hos oss finns stor möjlighet att växa i rollen över tid. Du kommer att få utveckla din kompetens, lära dig nya verktyg och på sikt ta ett större ansvar inom digital kommunikation och innehåll.
Din arbetsplats är på huvudkontoret i Älta, där du ingår i vår produkt- och marknadsgrupp och rapporterar till teamledare. Du blir en viktig del av ett mindre marknadsteam där nära samarbete och högt engagemang genomsyrar vardagen. Du arbetar nära både produkt- och säljavdelningen, med goda möjligheter att påverka såväl innehåll som kanalval.
Vi söker dig som:
Har relevant utbildning inom digital kommunikation eller marknadsföring
Har praktisk erfarenhet av contentproduktion och arbete med sociala medier
Har grundläggande kunskaper i SEO och digitala verktyg (exempelvis GA4, Tag Manager, Meta Business Suite)
Har grundläggande kunskaper i Adobe-paketet och/ eller Canva
Är kreativ men strukturerad i ditt arbetssätt
Är självgående, tar initiativ och har lätt för att samarbeta med andra
Har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Vi erbjuder:
En bred och varierad roll där du får jobba med flera varumärken i en internationell miljö
Möjligheten att påverka och utveckla våra digitala kanaler
Utvecklingsmöjligheter inom digital marknadsföring och möjlighet att forma din roll över tid
En dynamisk och trevlig arbetsmiljö med engagerade kollegor
Korta beslutsvägar och stor frihet under ansvar
Kollektivavtal med konkurrenskraftiga förmåner såsom friskvård, tjänstepension och sjukförsäkring
Arbete i ljusa och moderna lokaler i Älta
Publiceringsdatum2025-08-28
Låter det här som en roll för dig? Skicka in din ansökan (CV och personligt brev) till jobb@alentec.se
