Digital content producer
Grit Academy AB / Journalistjobb / Malmö Visa alla journalistjobb i Malmö
2026-07-03
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Vill du vara med och bygga en ny digital näringslivsplattform och e-tidning från grunden?
Vi söker en kreativ och handlingskraftig Content Producer som vill vara med och utveckla en ny digital näringslivsplattform och e-tidning med fokus på företagande, entreprenörskap och näringsliv.
Du kommer att producera professionellt innehåll för vår e-tidning, webbplats och digitala kanaler, exempelvis LinkedIn och Facebook. Rollen omfattar produktion av text, bild och enklare video, publicering i WordPress samt utveckling av innehåll som bygger varumärke, skapar engagemang och driver trafik.
Vi söker framför allt en person med rätt driv, nyfikenhet och initiativförmåga. Du behöver inte ha längst CV – vi välkomnar även dig som är i början av din karriär och vill utvecklas tillsammans med oss.Publiceringsdatum2026-07-03Dina arbetsuppgifter
Planera, skapa och publicera content för webb, WordPress och digitala kanaler, exempelvis LinkedIn och Facebook.
Producera artiklar, reportage och annat innehåll i form av text, bild och enklare video.
Bearbeta och vidareutveckla innehåll för olika målgrupper och digitala kanaler.
Publicera, uppdatera och kvalitetssäkra innehåll i WordPress.
Redigera bilder och enklare videomaterial för digital publicering.
Arbeta med SEO, AI och digitala verktyg för att utveckla innehållet och öka trafik, synlighet och engagemang.
Följa upp och analysera innehållets genomslag samt bidra med idéer till fortsatt utveckling av vår digitala plattform.
Vi söker dig som
Har ett genuint intresse för näringsliv, företagande och entreprenörskap.
Tycker om att skapa content och har känsla för text, bild, film och digital kommunikation.
Har erfarenhet av att producera innehåll för webb eller sociala medier, genom arbete, studier eller egna projekt.
Har god digital vana och gärna erfarenhet av WordPress.
Har erfarenhet av eller intresse för bildredigering, enklare videoredigering och visuell kommunikation.
Har grundläggande förståelse för SEO, digital marknadsföring och hur innehåll skapar trafik, synlighet och engagemang.
Har intresse för AI och hur ny teknik kan användas i innehållsproduktion.
Är proaktiv, strukturerad, ansvarstagande och levererar med hög kvalitet.
Tar gärna egna initiativ och är bekväm med att lyfta telefonen för att skapa nya kontakter, ställa frågor och driva arbetet framåt när det behövs.
Har mycket god svenska i tal och skrift.Om tjänsten
Omfattning: cirka 8–10 timmar per vecka (motsvarande cirka 20–25 %). För rätt person finns goda möjligheter att successivt utöka tjänsten i takt med verksamhetens utveckling. Vi söker en person som vill växa tillsammans med oss och som genom eget driv, ansvarstagande och goda resultat vill ta en större roll över tid.
Arbetsform: Hybrid. Tjänsten kan till stor del utföras på distans.
Placeringsort: Malmö, med regelbundna möten och avstämningar på plats.
Arbetet sker huvudsakligen under ordinarie kontorstider. Samtidigt finns stor flexibilitet att planera och förlägga arbetstiden i dialog med arbetsgivaren utifrån verksamhetens behov.
Tillträde: Enligt överenskommelse.Så ansöker du
Skicka in:
CV
Personligt brev
Portfolio eller arbetsprover som visar tidigare producerat innehåll, exempelvis artiklar, webbcontent, sociala medier, bilder eller video.
Besvara gärna följande frågor i din ansökan:
Vad är det som lockar dig med den här tjänsten och med att arbeta med innehåll om företagande, entreprenörskap och näringsliv?
Vilka digitala verktyg och AI-tjänster använder du idag?
Beskriv ett eller flera contentprojekt som du har arbetat med. Vilken var din roll och vilket resultat skapade innehållet?
Vilket är ditt löneanspråk?
När kan du börja?
Observera: Ansökningar utan portfolio eller arbetsprover kommer inte att beaktas.
Vi tillämpar löpande urval och kommer att kalla kandidater till intervju under ansökningstiden. Tjänsten kan därför komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Vi lägger stor vikt vid personlighet, driv, initiativförmåga och kvaliteten på tidigare arbeten. För oss är det viktigare att du kan visa vad du har skapat och din vilja att utvecklas än vilken utbildning eller hur många års erfarenhet du har. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: hr@gritacademy.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Digital content producer 2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Grit Academy AB
(org.nr 556823-4636)
Ledebursgatan 5 (visa karta
)
211 55 MALMÖ Arbetsplats
Grit Academy Jobbnummer
9992491