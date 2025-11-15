Digital Content & Marketing Specialist Till At Event
2025-11-15
Rollen kombinerar content, design och digital optimering - från idé till resultat. Är du personen vi söker?
Din framtida arbetsgivare
At Event är ett ungt, agilt eventbolag med 19 härliga anställda. Tillsammans har vi över 60 års erfarenhet av att skapa kvalitativa evenemang med kunden i fokus. Vi arrangerar allt från små konferenser till storskaliga mässor på 70.000kvm. Vi driver idag flera av Nordens största mässor, både publika och fackinriktade. Vi är även ansvarig arrangör av två mässanläggningar - Eriksbergshallen och Nacka Strandsmässan. Utöver våra mässor driver vi även konserter, idrottsevenemang mm.
At Event har även ett eget printbolag som erbjuder all form av tryckt material. Behöver våra utställare specialdesignade bakväggar i sina montrar? Inga problem! Är våra kunder i behov av formgivning och färdigställande av en facktidning? Det ordnar vi! Tack vare At Print och Workman Event kan vi erbjuda våra kunder en helhetslösning som utmärker oss gentemot våra konkurrenter.
Läs mer om oss här: www.atevent.se
Vad erbjuder rollen?
Som Digital Content & Marketing Specialist får du en bred och omväxlande roll där du ansvarar för att skapa, publicera och optimera marknadsföringen för At events olika event. Du jobbar i hela kedjan: planering, contentproduktion, publicering i digitala kanaler och uppföljning av resultat.
Du producerar grafiskt material, rörligt content och copy, och följer också upp siffrorna: du tittar på KPI:er, drar slutsatser och säkerställer att kampanjerna faktiskt presterar.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Skapa innehåll och kampanjer baserat på våra marknadsplaner
Producera grafiskt material (statiskt och rörligt) i Adobe Suite
Skriva och anpassa copy för olika målgrupper och varumärken
Publicera, följa upp och optimera kampanjer i digitala kanaler (Meta, LinkedIn, TikTok, Google Ads, webb m.fl.)
Analysera KPI:er och resultatdata och aktivt förbättra kampanjer
Uppdatera och optimera webbplatser i WordPress
Skapa content tillsammans med utställare, influencers och partners
Ta fram trycksaker för mässor tillsammans med At Print
Delta på mässor 4-5 gånger per år för att producera innehåll och skapa engagemang
Vem är du?
Du är både kreativ och analytisk, en person som gillar att skapa snyggt och engagerande innehåll, men som också bryr sig om hur det presterar.
Du förstår data, följer KPI:er och tycker det är naturligt att optimera dina kampanjer. Samtidigt har du koll på form, layout och tonalitet och trivs när du får producera innehåll i både bild, text och video. Du gillar att jobba brett, ta ansvar och bidra med energi i ett litet men starkt team.
Krav:
Några års erfarenhet av digital marknadsföring och Paid Social
God förståelse för digitala annonssystem och kampanjoptimering utifrån KPI:er
Goda kunskaper i Adobe Creative Suite (Photoshop, InDesign, Illustrator, Premiere Pro/After Effects)
Erfarenhet av bild- och videoredigering
Vana att arbeta i WordPress
Förståelse för analys, mätning och spårning (t.ex. Google Analytics, Meta Ads Manager)
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Meriterande:
Erfarenhet av event, mässor eller varumärkesbyggande miljöer
Erfarenhet av att arbeta med influencers eller externa partners
Erfarenhet av att ta fram trycksaker
Erfarenhet av att arbeta med influencers eller externa partners
Erfarenhet av att ta fram trycksaker
Är detta din perfekta match?
Hos At Event får du en roll där du både får skapa, utvecklas och vara en central del i deras fortsatta tillväxt. Du blir en nyckelspelare i ett team där idéer uppskattas, där tempot är högt och där möjligheten att påverka är stor.
Om du vill arbeta i en kreativ och entreprenöriell miljö där du får kombinera strategi, design, digital marknadsföring och contentproduktion, då kommer du trivas hos At Event!
Varmt välkommen med din ansökan
Låter tjänsten intressant?
Välkommen med din ansökan via effektiv.se. Intervjuer kommer att ske löpande. Vill du veta mer om tjänsten kontakta gärna Markus på markus@effektiv.se
Om Team Effektiv
Effektiv är det innovativa och personliga företaget inom rekrytering, bemanning, coaching, matchning & interim. Idrottsrötterna och lagandan präglar bolaget, dels arbetar vi i team i våra bemannings- och rekryteringsprocesser, dels är sponsring till idrottsföreningar en betydande del.
Till dig som kandidat vill vi ge det lilla extra, med en bra upplevelse genom hela rekryteringsprocessen, vilket vår utmärkelse Årets Rekryteringsföretag är ett kvitto på. Effektivs värdeord är Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga. Tillsammans bildar initialerna GULD. Effektiv vill ta guld med sina kandidater, konsulter, kunder och samarbetspartners varje dag.
Detta är en direktrekrytering, vilket innebär att Effektiv ansvarar för rekryteringsprocessen och du kommer att bli anställd direkt hos kundföretaget.
