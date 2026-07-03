Digital Content Creator & Content Manager
Grit Academy AB / Journalistjobb / Malmö Visa alla journalistjobb i Malmö
2026-07-03
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Vill du vara med och bygga något från grunden?
Vi söker en kreativ och handlingskraftig Content Creator & Digital Content Manager som vill vara med och utveckla en ny digital plattform med fokus på näringsliv, företagande och entreprenörskap.
Du kommer att skapa professionellt innehåll för webb och sociala medier, träffa företagare, genomföra intervjuer och producera innehåll som bygger varumärke, skapar engagemang och driver trafik.
Vi söker framför allt en person med rätt driv, nyfikenhet och initiativförmåga. Du behöver inte ha längst CV – vi välkomnar även dig som är i början av din karriär och vill utvecklas tillsammans med oss.Publiceringsdatum2026-07-03Dina arbetsuppgifter
Planera, skapa och publicera content för webb, WordPress och sociala medier.
Skriva artiklar, reportage och intervjuer samt kontakta företag, boka och genomföra intervjuer.
Fotografera samt skapa och redigera bild- och videomaterial för digitala kanaler.
Arbeta med SEO, analys och AI för att utveckla innehållet och öka trafik, synlighet och engagemang.
Bidra till att utveckla vår digitala närvaro och vårt varumärke.
Vi söker dig som
Är en mycket skicklig skribent med mycket god svenska i tal och skrift.
Har erfarenhet av att skapa innehåll för webb eller sociala medier, genom arbete, studier eller egna projekt.
Har intresse för foto, film och visuell kommunikation samt vill utvecklas inom området.
Har goda kunskaper i WordPress samt grundläggande förståelse för SEO och hur innehåll driver trafik och engagemang.
Har intresse för AI och hur ny teknik kan användas i innehållsproduktion.
Har ett genuint intresse för näringsliv, företagande och entreprenörskap.
Är proaktiv, strukturerad och ansvarstagande samt trivs med att arbeta självständigt.
Tar gärna telefonen för att skapa nya kontakter, boka intervjuer och driva arbetet framåt – du föredrar personliga kontakter framför långa mejltrådar.
B-körkort är meriterande.Om tjänsten
Omfattning: cirka 20–25 %. För rätt person finns goda möjligheter att successivt utöka tjänsten i takt med verksamhetens utveckling. Vi söker en person som vill växa tillsammans med oss och som genom eget driv, ansvarstagande och goda resultat vill ta en större roll över tid.
Placeringsort: Malmö, med regelbundna träffar på plats.
Arbetsform: Hybrid. Möjlighet att arbeta både från kontoret och hemifrån beroende på arbetsuppgift.
Arbetet sker huvudsakligen under ordinarie kontorstider. Samtidigt finns stor flexibilitet att planera och förlägga arbetstiden i dialog med arbetsgivaren utifrån verksamhetens behov.
Intervjuer, fotograferingar och andra uppdrag sker hos företag och organisationer runt om i Skåne.
Tillträde: Enligt överenskommelse.Så ansöker du
Skicka in:
CV
Personligt brev
Portfolio eller arbetsprover som visar tidigare producerat innehåll
Besvara gärna följande frågor i din ansökan:
Vad är det som lockar dig med den här tjänsten och med att arbeta med innehåll om företagande, entreprenörskap och näringsliv?
Vilka digitala verktyg och AI-tjänster använder du idag?
I den här rollen förväntas du självständigt kontakta företag, boka intervjuer och skapa nya relationer. Hur naturlig är den delen av arbetet för dig? Beskriv gärna din erfarenhet.
Vilket är ditt löneanspråk?
När kan du börja?
Observera: Ansökningar utan portfolio eller arbetsprover kommer inte att beaktas.
Vi tillämpar löpande urval och kommer att kalla kandidater till intervju under ansökningstiden. Tjänsten kan därför komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Vi lägger stor vikt vid personlighet, driv, initiativförmåga och kvaliteten på tidigare arbeten. För oss är det viktigare att du kan visa vad du har skapat och din vilja att utvecklas än vilken utbildning eller hur många års erfarenhet du har. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23
E-post: hr@gritacademy.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Content creator 2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Grit Academy AB
(org.nr 556823-4636) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Grit Academy Jobbnummer
9992466