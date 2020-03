Digital Content Coordinator - Studentwork Sweden AB - Marknadsföringsjobb i Sigtuna

Studentwork Sweden AB / Marknadsföringsjobb / Sigtuna2020-03-162020-03-16Är du utbildad inom digital marknadsföring och vill ta dig an nya utmaningar? Vi söker nu en självgående Digital Content Coordinator som brinner för marknadsföring i digitala kanaler för Steelwrists räkning med placering i Rosersberg.Ditt huvudområde kommer att vara content, digital marknadsföring och översättningar. Det dagliga arbetet går främst ut på att producera textinnehåll och anpassa kommunikation efter kanal och marknad. Du kommer också att producera mejlutskick och nyhetsbrev samt ansvara för att vidareutveckla företagets digitala strategier. Visst analytiskt arbete förekommer i form av att analysera websidesbesök, arbeta med konvertering och följa upp flertalet nyckeltal.Steelwrist söker dig som är självgående och snabblärd samt har god kommunikationsförmåga. För att vara kvalificerad för tjänsten krävs att du har en utbildning inom digital marknadsföring samt erfarenhet av webbpublicering, CMS-verktyg och content marketing. Du har självklart breda kunskaper inom digital marknadsföring och vi ser det som meriterande om du pratar fler språk än svenska och engelska.Vidare önskar vi att duhar erfarenhet av publicering av innehåll på Facebook, LinkedIn och Instagramhar erfarenhet av CMS-verktyg och SEOhar god kunskap om digital kommunikation, användbarhet och tillgänglighet på webben.Detta är en tillsvidaretjänst hos Steelwrist men rekryteringsprocessen hanteras av Studentwork Sweden AB, och Steelwrists önskan är att alla eventuella frågor går direkt till Studentwork Sweden ABs rekryteringskonsult Johanna Wadsten via telefon: 0707666378 eller e-post: johanna.wadsten@studentwork.com Vi arbetar med löpande urval - välkommen med din ansökan så snart som möjligt!Om StudentworkStudentwork är ett av Nordens ledande konsult- och rekryteringsföretag specialiserade på studenter och examinerade kandidater med upp till fem års arbetslivserfarenhet.Vi erbjuder främst tjänster inom ekonomi, försäljning, marknadsföring, teknik och administration. Vi är experter på att matcha våra kunders behov med kandidaternas egenskaper och kompetens. Hos oss kommer kulturen först och vår verksamhet styrs av våra värderingar: Always Deliver, Be Creative, Take Responsibility och Share Fun.Sista dag att ansöka är 2020-04-15Studentwork Sweden AB5152912