Digital coach med pedagogisk kompetens Komvux Södermalm

Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Stockholm blomstrar som landets främsta tillväxtregion. Vi arbetar för en arbetsmarknad där alla kan hitta sin plats - där arbetsgivare hittar rätt kompetens och där människor får en möjlighet att komma in eller återvända till arbetslivet. Vi stödjer stockholmarnas resa mot arbete eller studier genom arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildningen.
Välkommen till oss
Vi är cirka 300 stolta, engagerade och nyfikna medarbetare som varje dag öppnar nya möjligheter och gör skillnad för elever.
Varje år levererar vi utbildning av hög kvalité till Stockholms stads medborgare. Våra skolor finns i dag i stadsdelarna Järva, Skärholmen, Liljeholmen och Södermalm.
I vårt arbete med att ge varje elev goda förutsättningar att kunna komma vidare i sina studier stärker vi upp med elevnära IT-stöd på Komvux Södermalm. Ett förstärkt stöd som ska utveckla elevernas digitala kompetens för studier, arbete och samhällsliv. Stödet kommer ske både individuellt och i grupp, när studierna påbörjas såväl som under studietiden. Vi söker därför dig med ett stort engagemang som vill vara med på vår resa. Tillsammans möter vi både stockholmarnas och arbetslivets behov!
Vi erbjuder
Vi är en verksamhet i utveckling och förändring där kompetens och samarbete är grunden för vår arbetsglädje. Vi erbjuder en möjlighet att få vara med och utveckla en verksamhet i tillväxt. På denna sida kan du läsa mer om vilka förmåner du har som medarbetare i Stockholm Stad: https://jobba.stockholm/formaner
Din roll
Vi söker nu en engagerad Digital coach som vill vara en viktig del i arbetet med att skapa goda förutsättningar för lärande inom vuxenutbildning - främst inom SFI och Komvux. Arbetet innebär nära samarbete med lärare, specialpedagoger och andra professioner för att ge eleverna det stöd de behöver.
Exempel på arbetsuppgifter och ansvarsområden:
• Kartlägga elevernas digitala kompetens och stötta i mottagandet av nya elever
• Undervisa och ge riktade insatser till elever i behov av stöd, både enskilt och i grupp
• Hålla i exempelvis studiestugor och riktade stödinsatser kopplat till digital kompetens
• Delta i och bidra till skolans stödteam
• Dokumentera och följa upp insatserna såväl som elevers utveckling
• Samarbeta med bland annat skolledning, lärare, specialpedagog och studie- och yrkesvägledare
• Bidra till utveckling av strukturer, processer och innehåll för det digitala elevstödet inom hela skolan
Din kompetens och erfarenhet
• Eftergymnasial utbildning
• Arbetslivserfarenhet minst 3 år, från yrken där IT/teknik- support och utbildande inslag ingått för dataovana målgrupper
• Mycket goda kunskaper i digitala verktyg som Microsoft 365 och plattformar som används i undervisning (t.ex. Ping Pong eller annan lärplattform)
• Dokumenterad erfarenhet av handledning, utbildning, presentationer eller genomgångar av digitala verktyg för digitalt ovana målgrupper
Meriterande:
Meriterande:

• Pedagogisk utbildning
Som person är du mål-och resultatinriktad och strukturerad. Då arbetet innebär mycket interaktion med elever och kollegor är det viktigt med både hög servicemedvetenhet såväl som god samarbetsförmåga. Du är flexibel, och tar egna initiativ där du ser det finns behov. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.Övrig information
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Anställning sker till befattningen Lärarassistent.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
På arbetsmarknadsförvaltningen så arbetar vi för att det ska vara lätt att utvecklas genom att byta enhet och arbetsplats. Det innebär att din anställning är i hela förvaltningen och att du kan komma att få nya uppdrag inom andra verksamheter där din kompetens behövs bäst. Ersättning
