Digital cirkelledare i Existentiell hälsa & MI
2025-11-10
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
Publiceringsdatum2025-11-10Dina arbetsuppgifter
Timanställd cirkelledare som kommer att leda digitala kurser genom Microsoft Teams, kvällstid, vardagar. En kväll per vecka.Kvalifikationer
Du som söker behöver:
ha goda kunskaper om Existentiell hälsa och Motiverande samtal samt vara en pedagogisk och entusiasmerande ledare.
vara tekniskt kunnig och kunna orientera dig med enkelhet i Microsoft Teams samt sedvanliga dataprogram.
obehindrat kunna uttrycka sig i tal och skrift på svenska.
Meriterade är de som har:
stor kunskap och erfarenhet kring NPF, gärna professionellt och egen erfarenhet.
stor kunskap och erfarenhet kring bemötande, verktyg, metoder samt stödinsatser för personer med NPF / psykisk ohälsa.
erfarenhet av att föreläsa/hålla anföranden inför andra både fysiskt och digitalt.
erfarenhet av folkbildningspedagogiken.
Vi intervjuar löpande och när vi hittar rätt kandidat kommer vi att anställa. Vänta därför inte med att skicka in din ansökan, om du har de kvalifikationer vi efterfrågar samt vill komma och jobba med oss på ABF Södra Småland.
Alla som håller i kurser/cirklar hos oss, måste genomgå en cirkelledarutbildning, vilken vi erbjuder gratis.
I din ansökan vill vi ha CV och ett personligt brev, där du berättar om dina kunskaper och erfarenheter, samt varför du söker just denna tjänst. Utan detta kommer din ansökan inte att beaktas.
Arbetarnas bildningsförbund är Sveriges ledande studieförbund med verksamhet i Sveriges alla kommuner. Organisationens mål är att ge människor möjlighet att förverkliga sina drömmar, skapa och ta del av kultur och bilda sig.
Vid frågor:
Lena Klarefelt
Verksamhetsutvecklare
Kursansvarig NPFlena.klarefelt@abf.se
0722-010916 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-14
