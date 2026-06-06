Digital analytiker
Avaron AB / Marknadsföringsjobb / Stockholm Visa alla marknadsföringsjobb i Stockholm
2026-06-06
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-06Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i ett team som utvecklar den digitala upplevelsen för live lyssning i app och webb. Här använder du publikdata för att förstå hur användare hittar in, stannar kvar och interagerar, och du omsätter analys till konkreta förbättringar i funktioner, användarresor och publikupplevelse.
Du arbetar i en innehållsnära digital miljö där produkt, redaktion och data behöver samverka för att skapa räckvidd, lojalitet och användarvärde. Det här är en roll för dig som vill att dina insikter ska få tydlig effekt i en digital tjänst med många användare.
ArbetsuppgifterDu analyserar publikbeteenden kopplat till live lyssning i app och webb.
Du översätter data till tydliga insikter och handlingsbara rekommendationer för produktteam, redaktion och ledning.
Du arbetar med funnel-, cohort- och retentionanalyser i digitala produkter.
Du identifierar förbättringspotential i digitala användarresor och bidrar till att utveckla funktioner och upplevelser.
Du stöttar produktutveckling och redaktionella beslut med datadrivna underlag.
Du följer upp förändringar i app och webb och analyserar vilken effekt de får.
Krav2-3 års relevant erfarenhet av arbete som analytiker inom produktutveckling för publika digitala plattformar, både app och webb, exempelvis streamad media, e-handel eller motsvarande
Vana att arbeta i produktteam med olika kompetenser
Förmåga att på ett pedagogiskt sätt dela med dig av kunskaper och insikter till andra
God erfarenhet av en eller flera av Googles data- och analysprodukter
Grundläggande kunskaper av att ha arbetat i SQL
God erfarenhet av tracking och arbete med Google Tag Manager för appar och webb
Relevant universitetsutbildning, exempelvis datavetenskap, eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
MeriterandeErfarenhet av visualiseringsverktyg såsom Looker Studio/Data Studio eller Power BI
Kunskap om hur personaliseringsalgoritmer och rekommendationssystem fungerar på plattformar som exempelvis SVT Play, YouTube och ljudplattformar
Intresse för trender i digitalt beteende, nya plattformar och förändringar i algoritmer
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7862064-2039876". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
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111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9950987