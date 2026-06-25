Digital Analytics Specialist till bolag i Malmö!
Poolia AB / Marknadsföringsjobb / Malmö Visa alla marknadsföringsjobb i Malmö
2026-06-25
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Vill du vara med och utveckla framtidens datadrivna marknadsföring? Nu söker vi en Digital Analytics Specialist till ett spännande konsultuppdrag hos vår kund i Malmö. Här får du en nyckelroll i att utveckla analysverktyg och skapa insikter som bidrar till bättre kundupplevelser och effektivare marknadsföring.
Om uppdraget:
Som Digital Analytics Specialist kommer du att arbeta i gränslandet mellan marknad, data och digital utveckling. Du ansvarar för att utveckla och vidareutveckla digitala analysverktyg som används för att följa upp, analysera och optimera marknadsföringsinsatser.
Rollen är både strategisk och operativ, där du omsätter data till konkreta insikter och användarvänliga lösningar för både marknadsorganisationen och verksamheten.
Du kommer bland annat att:
Utveckla och förvalta digitala analysverktyg för uppföljning av marknadsföring.
Ta fram dashboards och rapporteringslösningar som stödjer affärsbeslut.
Kartlägga och analysera kundresor över webb och app för olika kundsegment.
Identifiera förbättringsmöjligheter inom digitala kundupplevelser och marknadsföring.
Samarbeta med marknad, affär och andra interna intressenter för att skapa datadrivna arbetssätt.
Vi söker dig som:
Vi tror att du har erfarenhet av digital analys, webbanalys eller marketing analytics och trivs i en roll där teknik, affär och användarupplevelse möts.
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har:
Erfarenhet av digital analys och analysverktyg.
God förståelse för kundresor och digitala användarbeteenden.
Erfarenhet av att bygga rapporter, dashboards och beslutsunderlag.
Förmåga att omsätta data till tydliga rekommendationer och förbättringsförslag.
Ett strukturerat arbetssätt och god samarbetsförmåga.
Det är meriterande om du har erfarenhet av digital marknadsföring, webbanalys och arbete i större organisationer.
Praktiskt:
Placeringsort: Malmö (huvudkontor)
Omfattning: 80 % (cirka 134 timmar per månad)
Uppdragsperiod: Juli 2026 – december 2026
Start: Omgående enligt överenskommelse
Resor: Vid behov ersätts boende och transport enligt kunden riktlinjer Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7969613-2070367". Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), https://karriar.poolia.se
Bures Gata 11 (visa karta
)
215 34 MALMÖ Arbetsplats
Poolia Jobbnummer
9978479