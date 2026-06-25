Digital Analytics Specialist - optimera kundresan i app & webb (Malmö)
Randstad AB / Marknadsföringsjobb / Malmö Visa alla marknadsföringsjobb i Malmö
2026-06-25
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Randstad AB i Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-25Dina arbetsuppgifter
I rollen som Digital Analytics Specialist kommer du att ha ett helhetsansvar för att utveckla och förvalta de digitala analysverktyg som är kritiska för uppföljning och optimering av vår kunds marknadsföring. Du rör dig sömlöst mellan strategiskt tänkande och praktiskt genomförande. Ditt uppdrag handlar till stor del om att demokratisera data – att skapa verktyg och dashboards som gör det enkelt för både det interna marknadsteamet och kollegor ute i affärsverksamheten att följa upp och maximera effekten av sitt arbete.
Som konsult hos Randstad blir du en del av vårt nätverk av experter samtidigt som du arbetar ute hos vår kund i Malmö. Uppdraget är initialt på 6 månader med start i juli och sträcker sig fram till sista december, med goda möjligheter till förlängning.
Uppdraget kommer att utföras på plats i Malmö.
Omfattning: 80% - På plats.
Ansvarsområden
Ansvara för digitala analysverktyg kritiska för uppföljning och optimering av marknadsföringen.
Ta fram dashboards och verktyg som gör att marknadsteamet och affärsverksamheten själva kan följa upp sitt arbete.
Analysera och kartlägga kundresor för olika kundgrupper tvärs över både app och webb.
Omsätta insikter från kundresan för att kontinuerligt optimera marknadsföringsinsatser och användarupplevelsen (UX).Kvalifikationer
Flera års erfarenhet av digital analys, webbanalys och konverteringsoptimering (CRO).
Djup teknisk och praktisk förståelse för exempelvis Google Analytics 4 (GA4) eller Adobe Analytics.
Dokumenterad erfarenhet av att analysera kundresor i både app- och webbmiljö.
Vana av att bygga användarvänliga rapporter i Looker Studio, Power BI, Tableau eller motsvarande.
Förmåga att pedagogiskt förklara komplex data för både marknadsteam och övriga affärsverksamheten.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718), https://randstad.se/job-redirect/9d3fad30-8210-4b8c-bc4c-024b68dbefba
214 22 MALMÖ Arbetsplats
Randstad Jobbnummer
9979762