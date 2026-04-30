Dietist till VO barn- och ungdomsmedicin, USÖ
2026-04-30
Välkommen som dietist hos oss! Vill du arbeta med barn-och ungdomar i en stimulerade miljö tillsammans med engagerade medarbetare? Då ska du söka dig till oss!
Verksamhetsområde (VO) barn- och ungdomsmedicin bedriver en bred pediatrisk verksamhet med god kompetens inom många subspecialitetsområden. Verksamheten har ett länsövergripande ansvar för slutenvård för barn och ungdomar och bedriver högspecialiserad vård inom neonatologi. Slutenvården bedrivs på en neonatalavdelning för nyfödda barn samt en pediatrisk vårdavdelning (0-18 år). Vi har en dagvård för barn samt ett mobilt barnteam. Mottagningsverksamhet bedrivs på en subspecialistmottagning på USÖ samt på tre allmänpediatriska mottagningar (Örebro, Karlskoga och Lindesberg). VO barn- och ungdomsmedicin har en paramedicinsk enhet som dietisterna tillhör tillsammans med kuratorer, psykologer, fysioterapeuter, arbetsterapeut, lärare och lekterapeuter.
Vi erbjuder ett omväxlande arbete och en utmanande och stimulerande arbetsmiljö. Hos oss får du introduktion, relevant fortbildning, forskningsmöjligheter, stöd och handledning av vana kollegor.
Att arbeta som dietist hos oss innebär ett brett och intressant arbete med uppdrag på både avdelning och mottagning. Du kommer ingå i en grupp av dietister som tillsammans arbetar med barn och ungdomar med olika sjukdomstillstånd, exempelvis diabetes, födoämnesallergi, onkologi, obesitas och tillväxtproblem. Områdesansvar fördelas mellan dietisterna men vi samarbetar och täcker upp för varandra vid behov. Du kommer att ansvara för nutritionsbehandling av barn och träffa familjer individuellt och i grupp och även medverka i utbildning av vårdpersonal. Vi arbetar ofta i team runt barnet och sambesök med andra yrkeskategorier är vanligt förekommande.
Vi är stolta över vår dietistverksamhet och vi ser fram emot att kunna välkomna dig som dietist hos oss!Kvalifikationer
Legitimerad dietist. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete med barn-och ungdomar. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper såsom flexibilitet, självständighet och god samarbetsförmåga.Så ansöker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Inom verksamhetsområde Barn- och ungdomsmedicin bedriver en bred pediatrisk verksamhet och har god kompetens inom många subspecialitetsområden. Vi har en barnavdelning med 18 vårdplatser samt en neonatalavdelning med 10 vårdplatser för nyfödda barn from gestationsvecka 25+0. Vi har en dagvård för barn och verksamheten har ett mycket välfungerande mobilt barnteam. Mottagningsverksamhet bedrivs på subspecialistmottagningen på USÖ samt på tre allmänpediatriska mottagningar i Örebro, Lindesberg och Karlskoga. På barn-och ungdomskliniken arbetar dietist, kurator, psykolog, arbetsterapeut, fysioterapeut, lärare och lekterapeut i ett nära samarbete med varandra och med övrig vårdpersonal. Verksamheten har drygt 230 anställda. Vi erbjuder ett omväxlande arbete och en utmanande och stimulerande arbetsmiljö. Hos oss får du introduktion, relevant fortbildning och stöd av vana kollegor.
Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) är ett av länets tre akutsjukhus där vi bedriver avancerad sjukvård, forskning och utbildning. Både 2020 och 2019 mottog USÖ tidningen Dagens Medicins prestigefyllda utmärkelse Bästa universitetssjukhus. USÖ vann den tyngsta kategorin medicinsk kvalitet, hade bästa resultat i kategorin tillgänglighet, ekonomi, samt kategorin att undvika trycksår och överbeläggningar. USÖ toppar också resultatet i områdena hjärta, njursvikt och kärlkirurgi. USÖ har ca 3500 anställda. Vi som arbetar här är mycket stolta över vårt sjukhus och bygger vårt arbete på samarbete, utveckling och professionalism.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:384". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Örebro Län
(org.nr 232100-0164), https://www.regionorebrolan.se
Box 1613 (visa karta
)
701 16 ÖREBRO Arbetsplats
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Örebro Kontakt
Enhetschef
Ulrika Bertilsson ulrika.bertilsson@regionorebrolan.se 019-602 36 70
9885820