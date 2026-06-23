Dietist till Vårdcentralerna Kisa och Österbymo
Region Östergötland / Dietistjobb / Ydre Visa alla dietistjobb i Ydre
2026-06-23
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Vi söker dig som är dietist och vill bidra med din kompetens i vårt team.
Vårt erbjudande
Primärvårdscentrum Östergötland består av 33 regiondrivna vårdcentraler, fyra jourcentraler, Vårdcentrum Finspång, barnhälsovårdsenheten, 1177 och allmänmedicinskt utbildningscentrum. Vi bedriver en bred primärvårdsverksamhet där vi erbjuder vård till alla genom hela livet; nyfödda, barn, ungdomar, vuxna, äldre och patienter i livets slutskede.
Vi är en framåtblickande organisation med stort fokus på bra arbetsmiljö, utveckling och god hälsa. Vi arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för hållbart arbetsliv samtidigt som vi har ett utvecklingsinspirerat arbetssätt för att möta framtidens utmaningar inom primärvården.
Vårdcentralerna Kisa och Österbymo är två välfungerande landsbygdsvårdcentraler inom Primärvårdscentrum i Region Östergötland, med ett nära samarbete och en gemensam ambition att erbjuda god och nära vård med hög kvalitet, tillgänglighet och kontinuitet. Tillsammans ansvarar vi för omkring 12 000 listade patienter och erbjuder primärvård med stor bredd, flexibla lösningar och en väl fungerande samverkan med kommunernas hemsjukvård. Du kommer vara en del i Primärvårdscentrums nätverk för dietister där det ges stort utrymme till erfarenhetsutbyte inom regionen.
Läs gärna om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2026-06-23Dina arbetsuppgifter
Som dietist hos oss får du ett varierat och självständigt arbete med placering på både vårdcentralerna i Kisa och Österbymo. Du blir en viktig del av våra multiprofessionella team och arbetar nära patienter och kollegor för att främja hälsa, förebygga sjukdom och bidra till goda levnadsvanor. Uppdraget omfattar nutritionsbedömningar, individuellt utformade nutritions-behandlingar, förskrivning av nutritionsprodukter samt patientinformation både individuellt och i grupp. Du fungerar också som ett viktigt stöd för kollegor i nutritionsfrågor. En del av tjänsten är inriktad mot hälsosamtal, där motiverande samtal och vägledning kring livsstilsförändringar utifrån patientens individuella behov utgör en central del av arbetet. Tjänsten erbjuder stora möjligheter till samverkan och utveckling, och vi välkomnar nya idéer och initiativ så att vi tillsammans kan fortsätta utveckla uppdraget och skapa bästa möjliga förutsättningar för våra patienter.
Arbetsgrupp
Våra verksamheter har en viktig roll i bygden och möter en stor variation av medicinska frågeställningar, från förebyggande insatser och uppföljning av kroniska sjukdomar till mer akuta vårdbehov. Tack vare avståndet till närmaste sjukhus får primärvården en framträdande och betydelsefull funktion, vilket skapar både särskilda utmaningar och stora möjligheter att utveckla en trygg och tillgänglig vård, även i patienternas hem vid behov. Hos oss blir du en del av engagerade arbetsgrupper där samarbete, delaktighet och ett personcentrerat arbetssätt är en självklar del av vardagen.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad dietist och har erfarenhet av din yrkesroll, det är meriterande om du har erfarenhet från arbete i primärvård.
Som person är du nyfiken, engagerad och har ett lösningsfokuserat arbetssätt. Arbetet förutsätter att du har god samarbetsförmåga och trivs i att vara en del av ett team, men även att du har förmåga till självständigt arbete. Det är vidare viktigt att du har en god förmåga och vilja att utveckla verksamheten och kan ta hänsyn till det större perspektivet samt ser till hela verksamhetens bästa. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet för tjänsten.
Ansökan och anställning
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040), https://www.regionostergotland.se/ro/jobb-och-utbildning/lediga-jobb
Danboms väg 2 (visa karta
)
590 36 KISA Arbetsplats
Vårdcentralen Kisa och Vårdcentralen Österbymo Kontakt
Erika Karlsson, Naturvetarna erika.karlsson@regionostergotland.se Jobbnummer
9975875