Dietist till Vallentuna

Medcura AB / Dietistjobb / Vallentuna
2026-02-18


Är du en erfaren dietist som söker nya uppdrag inom bemanning?
Just nu söker vi dig som vill arbeta i Vallentuna.

Uppdraget ör förlagt dagtid, tre dagar i veckan på plats, med möjlighet till visst arbete på distans.

Vi ser gärna att du har erfarenhet av journalsystemet Take Care.

Välkommen till Team Medcura.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: oscar.dahlqvist@medcura.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Medcura AB (org.nr 556642-6242)

Kontakt
Oscar Dahlqvist
oscar.dahlqvist@medcura.se

Jobbnummer
9749356

