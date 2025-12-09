Dietist till Spånga Rehab
2025-12-09
Vill du kunna arbeta på mottagningen och inom hemrehab? Då är du den vi söker till vårt härliga team!
Vi behöver förstärkning och söker en dietist för tillsvidaretjänst till Spånga Rehab.
Vi erbjuder en arbetsplats med kompetenta, positiva och drivna arbetskamrater som tillsammans skapar förutsättningar för att förbättra våra patienters livskvalité. Vårt arbete präglas av arbetslust och stort engagemang! På Spånga Rehab arbetar förutom dietister även arbetsterapeuter, fysioterapeuter/sjukgymnaster, kiropraktor, logoped och kurator samt receptionist och vi är en lagom stor grupp på 23 personer.
Rehab Västra är en egen resultatenhet inom Stockholms läns sjukvårdsområde med uppdrag att bedriva primärvårdsrehabilitering (basuppdrag) samt ett tilläggsuppdrag för neuroteam i öppenvård (Spånga Rehab). Våra mottagningar finns i Kista, Bromma, Ekerö och Spånga och tillsammans är vi ca 70 medarbetare varav 7 dietister. I dietistgruppen har en av dietisterna ett samordningsansvar som yrkesföreträdare för gruppen. Du kan läsa mer om oss på Spånga rehab (regionstockholm.se)
I vår verksamhet arbetar vi aktivt för en god arbetsmiljö och en utvecklande lärandemiljö. En hälsosam livsstil och en bra balans mellan arbete och privatliv är för oss en självklarhet! Därför satsar vi på kompetensutveckling, flexibla arbetstider, ett generöst friskvårdsbidrag, möjlighet till distansarbete, friskvård på arbetstid samt fri sjukvård. Du kan läsa mer om det på Förmåner hos Stockholms läns sjukvårdsområde (regionstockholm.se)

Dina arbetsuppgifter
Dietisten inom Primärvårdsrehab möter patienter i alla åldrar och du kommer att arbeta med patienter som har livsstilsrelaterade sjukdomar som diabetes, hjärt-kärlsjukdom, övervikt samt mag-tarmsjukdomar, undernäring eller allergi/intolerans. Arbetet sker genom bedömning, behandling och rådgivning på mottagningen, vid hembesök och/eller via distans. Du förskriver och ordinerar nutritionsprodukter och speciallivsmedel.
Arbetet kräver god samarbetsförmåga då du ibland kommer arbeta i team med andra yrkeskategorier på mottagningen och samverka med anhöriga, hemtjänst och andra vårdgivare kring dina patienter. I arbetet ingår även gruppbehandling för olika diagnosgrupper och handledning av studenter.
Möjlighet att arbeta delvis på distans finns, när verksamheten så tillåter.
Tjänsten är en tillsvidareanställning. Omfattningen är heltid 100% 40 tim/vecka men även deltid kan eventuellt diskuteras. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse.

Kvalifikationer
Legitimerad dietist gärna med tidigare erfarenhet av primärvård vilket är meriterande
B-körkort är ett krav
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet. För att arbeta i vår verksamhet innebär det att du har följande kompetenser:
Är lojal och ansvarstagande för både ditt eget arbete och verksamheten
Är flexibel och har god samarbets- och kommunikativ förmåga
Har ett strukturerat arbetssätt och klarar stressiga arbetssituationer
När du arbetar i patientens hem måste du klara av att vistas i miljöer med husdjur/pälsdjur och inte vara känslig för röklukt.
Enhetschef Anna Möller, tel 08-123 390 55, anna.k.moller@regionstockholm.se
Gunilla Häll, Naturvetarna, Telefonnummer: 08-123 676 41
Urval sker löpande under annonseringstiden och intervjuer kan komma att påbörjas innan sista ansökningsdag har passerat, varför vi gärna ser att du skickar in din ansökan redan idag.
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
