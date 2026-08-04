Dietist till Primärvården Kristinehamn
Region Värmland / Dietistjobb / Kristinehamn Visa alla dietistjobb i Kristinehamn
2026-08-04
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Vill du arbeta i en engagerad och utvecklingsinriktad dietistverksamhet med stark kollegial gemenskap? Hos dietistmottagning primärvård i Region Värmland får du en varierad vardag med nära samarbete, goda utvecklingsmöjligheter och fokus på kvalitet, evidens och patientnytta.
Din arbetsplats
Dietistmottagning primärvård är en del av Hälsa och rehabilitering i Region Värmland. Vi tar främst emot remisser från länets vårdcentraler, och sitter fysiskt på några av dessa. Vår mottagning består av 11 dietister och två vårdadministratörer samt vår enhetschef. Utöver dietistmottagningens täta samarbete och kollegor får du också en självklar plats i arbetsgruppen på Kristinehamns vårdcentral, där du har din fysiska arbetsplats.
Förutom arbetet med vårdcentralernas patientgrupper har vi flera spännande samarbeten med andra enheter inom regionen. Tillsammans med mödravården arbetar samtliga dietister med LEVA-metoden. Enskilda dietister arbetar med måltidsprojekt inom Rättspsykiatrin och på våra närvårdsavdelningar (NÄVA) i Säffle och Kristinehamn. Att ha olika förgreningar utifrån vårt grunduppdrag uppmuntras och skapar möjligheter till karriärutveckling, berikar vår arbetsplats med nya perspektiv och ger ytterligare variation i arbetet.
Genom våra utvecklingsgrupper, som är diagnos- och ämnesuppdelade, har du som medarbetare stor påverkansmöjlighet för hur vi framåt ska möta patienternas behov genom tillgänglighet och kloka kliniska val. Vår enhet präglas av engagemang och en aktiv dialog - hos oss har du alltid nära till en yrkeskollega!
Som arbetsgivare vill vi ge dig möjlighet att utvecklas och trivas hos oss, därför satsar vi på din arbetsmiljö och dina möjligheter att skapa en spännande karriär och tillvaro hos oss.Publiceringsdatum2026-08-04Arbetsuppgifter
Som dietist på dietistmottagning primärvård jobbar du med enskild nutritionsbehandling enligt Nutritional Care Process (NCP) med vuxna 18 år och uppåt. Vanliga diagnoser som vi möter är malnutrition, diabetes typ 2, IBS och obesitas. Vi erbjuder också LEVA-metoden, en viktminskningsmetod för kvinnor postpartum. Behandlingen har ett specifikt upplägg där fysiska besök blandas med tät digital kontakt i Stöd- och Behandlingsplattformen.
Du har frihet att lägga upp en egen struktur i tidboken för din arbetsdag och variera mellan fysiska besök, digitala besök och gruppbesök. Vi prioriterar det fysiska mötet med både patient och andra kollegor men möjlighet finns till 20 procent distansarbete.
Dina kunskaper och kompetenser
Du är legitimerad dietist med ett stort engagemang för att hjälpa människor till ett hälsosammare liv, med hjälp av nutritionsbehandling.
Du har vetenskap och evidens i fokus och ser positivt på möjligheter till nya samarbeten och arbetssätt. Du har förmågan att se helheter, tar hänsyn till det större perspektivet och ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Som person är du stabil och trygg i dig själv, samtidigt som du strukturerar och organiserar ditt arbete på ett effektivt sätt. Du bygger goda relationer och kan arbeta självständigt när det behövs.
Om detta låter som du, kan du bli en del av vårt team!
Vi befinner oss just nu i semesterperioden, vilket innebär att handläggningstiden kan vara något längre än vanligt. Rekryteringsarbetet återupptas efter semestrarna och vi återkopplar så snart vi har möjlighet. Tack för ditt tålamod!
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att jobba hos oss och våra förmåner och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
Från 7 juni 2026 gäller EU:s lönetransparensdirektiv - för ökad öppenhet och rättvisa löner. Information om kollektivavtal finns på SKR:s webbplats, Kollektivavtal -SKR
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156), https://www.regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/lediga-jobb
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651 82 KARLSTAD Arbetsplats
Hälsa och rehabilitering, Dietistmottagning primärvård Kontakt
Linda Arvidsson, Naturvetarna 010-8315492 Jobbnummer
10020593