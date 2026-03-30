Dietist till Öppenvård vuxna på SCÄ
2026-03-30
Vill du arbeta som dietist i en verksamhet där du gör skillnad varje dag?
Vi söker nu dietist till vår öppenvård för vuxna, där du arbetar nära patienter och kollegor i ett tvärprofessionellt team med fokus på patientens väg mot tillfrisknande.
Stockholms centrum för ätstörningar (SCÄ) är en av de största specialistklinikerna i världen för patienter med ätstörningar och tar emot patienter i alla åldrar.
Vi har en väl utvecklad verksamhet med digital vård, öppenvård, intensiv öppenvård, dagvård, heldygnsvård och nationell högspecialiserad vård för både vuxna, barn och ungdomar. Idag är vi närmare 300 anställda. Vår öppenvård och dagvård finns på Södermalm och vår heldygnsvård på Danderyds sjukhus.
Om tjänsten:
Som dietist på inom öppenvården för vuxna möter du vuxna patienter och deras anhöriga främst i pågående behandling. Du arbetar med individuella patientkontakter på plats men distanskontakter kan förekomma. I arbetet ingår bland annat nutritionsbedömning, näringsberäkning, planering av dagligt energi- och näringsintag samt metodutveckling utifrån öppenvårdens behov. Du samarbetar nära flera yrkeskategorier och bidrar med din kompetens i det tvärprofessionella teamets helhetsbedömning. Du kommer att tillhöra enheten Öppenvård Vuxna, men ha ett övergripande uppdrag och arbeta mot samtliga öppenvårdsenheter på SCÄ som har vuxna patienter.
Som dietist på bedömnings-och utredningsenheten har du en central roll i det tidiga mötet med patienter. Du träffar både barn, ungdomar och vuxna i bedömnings- och utredningsfasen och bidrar med nutritionsbedömning, rådgivning och stöd i diagnostik. Du arbetar i nära samarbete med psykologer, specialistläkare och vårdkoordinatorer, och bidrar till det tvärprofessionella teamets helhetsbedömning. Vid behov kan det även bli aktuellt att stötta andra enheter på kliniken med t.ex näringsberäkning eller måltidsplanering.
Arbetsuppgifter:
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att:
Genomföra individuella patientsamtal samt leda patientgrupper.
Näringsberäkna och planera nutritionsbehandling utifrån patientens behov.
Utveckla och erbjuda kontinuerlig fortbildning och psykoedukation kring hälsosamma matvanor och övriga kost- och nutritionsfrågor för patienter och anhöriga.
Stötta och handleda övrig personal i nutritionsfrågor samt vid behov initiera utbildningsaktiviteter.
Delta i utbildningar på SCÄ och vid Centrum för psykiatriforskning med din specialistkompetens.
Tillsammans med kökschef arbeta mot uppsatta resultatmål, till exempel ökad andel ekologisk mat.
Delta i behandlingskonferenser, handledning och metodutveckling tillsammans med övrig personal.
Du möter patienter med varierande vårdbehov - från nyinsjuknade till patienter med långvarig ätstörning, ofta med bred samsjuklighet och komplex problematik. Du kommer att arbeta både inom bedömning, öppenvård och dagvård.
Vi söker dig som:
Är legitimerad dietist
Har god pedagogisk förmåga och vana vid att förmedla kunskap till patienter, anhöriga och kollegor
Har goda kunskaper i svenska, motsvarande nivå C1 enligt GERS.
Erfarenhet av arbete inom psykiatri eller ätstörningsvård är meriterande. Erfarenhet av kvalitets- och förbättringsarbete är meriterande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Personliga egenskaper:
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll och trivs med att arbeta i ett tvärprofessionellt team där du står för specialistkompetens inom nutritionsområdet. Du har god samarbetsförmåga och är lyhörd i mötet med både patienter, anhöriga och kollegor. Du har förmåga att arbeta självständigt samtidigt som du uppskattar nära samarbete med olika enheter inom sektionen.
Du har engagemang, nyfikenhet och ett genuint intresse för att bidra till patientens tillfrisknande, och förmåga att anpassa ditt arbetssätt efter olika situationer och behov. Du känner trygghet i att möta en patientgrupp som ofta kan vara ambivalent inför förändringsarbete.
Anställningsform:
Tillsvidareanställning
Heltid, 40 timmar/v, måndag-fredag
Provanställning kan komma att tillämpas.
Våra förmåner:
SLSO skapar goda förutsättningar för att du som medarbetare ska utvecklas och bli riktigt bra inom din profession. Som medarbetare har du förmåner såsom fri sjukvård upp till högkostnadsskyddet, extra ersättning vid föräldraledighet, avtalspension samt försäkringar. Vi tillämpar även flextid, friskvårdstimme, samt 5000kr i friskvårdsbidrag/kalenderår.
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden. Välkommen med din ansökan redan idag!
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholm Kontakt
Gunilla Häll, Naturvetarna 08-12367641
9827082