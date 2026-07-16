Dietist till Nykvarn Rehab
Prima Vård Sverige AB / Dietistjobb / Nykvarn Visa alla dietistjobb i Nykvarn
2026-07-16
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, Södertälje
, Gnesta
, Strängnäs
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
Varmt välkommen till Nykvarn Rehab! Vi söker dig som är legitimerad dietist. Vi hoppas att du, liksom vi, har ett genuint intresse av att öka patienters livskvalité!
Vi ser fram emot att välkomna dig till tjänsten som verkligen värnar om att ge individen de rätta förutsättningarna för ett hälsosamt liv!
Vad erbjuds du?
Arbetsuppgifterna som dietist hos oss är mycket varierande och innefattar både individuella behandlingar av barn och vuxna samt kan innehålla gruppbehandlingar i samarbete med andra yrkeskategorier. Du kommer arbeta med bedömning, rådgivning och behandling. Bilkörning förekommer i tjänsten, då hembesök ingår i arbetet.
Vanligt förekommande arbetsuppgifter:
Behandling och rådgivning av livsstilsrelaterade sjukdomar
Övervikt
Undernäring
Mag- tarmsjukdomar
Allergi/ intolerans
Diabetes
Hjärt- kärlsjukdomar
Anställning och ansökan:
Tjänsten är en tillsvidareanställning med sedvanlig provanställning. Tjänstgöringsgrad kan diskuteras med rätt kandidat. Vi hanterar ansökningar löpande, så passa på att sök redan idag!
Vi ser fram emot din ansökan!
Vi undanber vänligen all kontakt med rekryterings- och bemanningsbolag. Publiceringsdatum2026-07-16Om företaget
Prima Vårds filosofi bygger på det lokala engagemanget och att den bästa kvalitetsutvecklingen sker genom lokalt engagemang. Prima Vård är ett familjegrundat vårdbolag med verksamhet inom primärvård, barn-och kvinnosjukvård, psykiatri samt företagshälsovård. I bolaget ingår omkring 100 lokala vårdenheter med stor bredd.
Intresserad om att läsa mer om Prima Vård? Slå oss gärna en signal eller besök gärna vår hemsida:https://primavard.se/om-prima-vard Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prima Vård Sverige AB
(org.nr 559037-4699), https://primavard.se
Centrumvägen 2A (visa karta
)
155 30 NYKVARN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nykvarn Rehab Kontakt
Verksamhetschef
Ulrika Hansson ulrika.hansson@primavard.se Jobbnummer
10004227