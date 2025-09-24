Dietist till njurmedicin
Region Uppsala / Dietistjobb / Uppsala Visa alla dietistjobb i Uppsala
2025-09-24
Verksamhetsområde geriatrik, rehabiliterings- och smärtcentrum
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
VO Geriatrik, Rehabiliteringsmedicin och Smärtcentrum består av fyra sektioner: Hälsoprofessioner, Smärtcentrum, Geriatrik och Rehabiliteringsmedicin. Samtliga sektioner kännetecknas av välfungerande interprofessionellt samarbete, något vi är mycket stolta över. Vi vill att du ska känna dig välkommen till oss, som ny erbjuds du handledning, introduktionsprogram och yrkesnätverk. Vi är experter på rehabilitering men strävar alltid efter att bli ännu bättre. Som en del i detta ligger ett stort fokus på forskning och framsteg, både inom och utanför sjukhuset. Som medarbetare är du en viktig del i detta, det är naturligt för dig att vilja utvecklas och driva verksamheten framåt.
Inom verksamhetsområdet arbetar cirka 30 dietister inom den somatiska vården, både i slutenvård och i öppenvård. Du kommer att ha din anställning vid avdelningen Hälsoprofessioner inom medicin. Din kliniska placering kommer att vara inom njurmedicin.
Att vara dietist på Akademiska sjukhuset är ett spännande arbete där du får möta människor i många olika situationer. Du blir en del av ett skickligt team som stöttar och hjälper varandra samtidigt som du kommer att arbeta självständigt. Du kan räkna med ett varierande arbete med utmanande arbetsuppgifter. Introduktionen kommer att anpassas efter dina behov och en individuell kompetensplan görs årligen med närmaste chef. Kunskapsutveckling sker även genom nätverksmöten och tvärprofessionella möten.
Ditt uppdrag
Tjänsten avser placering främst inom njurmedicin. Där träffar du patienter både inom slutenvården och i öppenvården på njurmottagningen och på sjukhusets dialysmottagningar. Du kommer även träffa patienter för information i samband med transplantation. Du arbetar tätt tillsammans med en dietistkollega och även ingå i ett hälsoprofessionsteam.
Arbetet innebär nära kontakt med både patient och personal vilket ställer stora krav på gott bemötande, flexibilitet och en väl utvecklad samarbetsförmåga. Du ingår i en bemanningsgrupp där du tillsammans med andra dietister stöttar upp i varandras verksamheter vid frånvaro.
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad dietist. Har du erfarenhet av nutritionsbehandling inom njurmedicin, specialmedicin, internmedicin, slutenvård och enteral/parenteral nutrition ser vi det som meriterande. Men även du som är ny i dietistrollen är välkommen att söka.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, god samarbets- och organisationsförmåga samt intresse för utvecklingsarbete. Som person är du trygg och öppen. Du har god självkännedom och tycker om att arbeta i team såväl som självständigt. I ditt arbete är du lösningsfokuserad och har nära till reflektion. Du bör känna dig bekväm med att fatta självständiga beslut och prioritera bland arbetsuppgifter.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en tidsbegränsad anställning under perioden 2026-01-19 - 2027-01-31 då en av våra kollegor ska vara föräldraledig.
Som medarbetare inom Region Uppsala har du tillgång till Friskhusets gym, gruppträning, fysioterapi, ergonomi, personlig träning, föreläsningar och massage till ett förmånligt pris.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Avdelningschef Jenny Wennersten, tel 018-611 91 20
Facklig företrädare nås via växeln 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Vi ser gärna att du bifogar en kopia av din legitimation från Socialstyrelsen. Intervjuer och tillsättning kan komma att ske fortlöpande under ansökningstiden, så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare.
