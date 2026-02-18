Dietist till neurologiska kliniken
Region Östergötland / Dietistjobb / Linköping Visa alla dietistjobb i Linköping
2026-02-18
Din roll som dietist är viktig - hos oss gör du skillnad på riktigt.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det handlar om att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Publiceringsdatum2026-02-18Dina arbetsuppgifter
Du får bidra med din specialistkunskap inom nutrition för att hjälpa människor med nutritionsproblem kopplade till olika neurologiska sjukdomar såsom multipel skleros, epilepsi, Parkinson, ALS samt även andra sjukdomar. Arbetet består främst av att ge individuellt anpassade kostråd på mottagning men till viss del även på vår avdelning.
Arbetsgrupp
Vi erbjuder ett viktigt och omväxlande arbete tillsammans med läkare, sjuksköterskor och undersköterskor.
Om dig
Vi söker en legitimerad dietist som är intresserade av att arbeta inom både öppen- och slutenvård med både fysiska och digitala besök.
Tjänsten passar dig som är flexibel och trivs med varierande arbetsuppgifter. Dina insatser är viktiga för en god och patientsäker vård, därför ser vi också att du är en noggrann och strukturerad person. Då du arbetar i team är det viktigt att du har god samarbetsförmåga, kan ta initiativ och är bra på att kommunicera. Du tar ansvar för att planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du har en helhetssyn där patienten och dess närstående är delaktiga och i fokus för dina insatser. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbeta med patienter med neurologiska sjukdomar.
Ansökan och anställning
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/12". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040) Arbetsplats
Neurologiska kliniken Kontakt
Vårdenhetschef Wiktoria Jakobsson 010-1032777 Jobbnummer
9750190