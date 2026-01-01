Dietist till Dietistmottagningen
2026-01-01
NU-sjukvården är en del av Västra Götalandsregionen och är ett av Sveriges större länssjukhus. Vi finns på NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus) i Trollhättan och Uddevalla sjukhus. Sjukhusets upptagningsområde omfattar 280 000 invånare. Tillsammans är vi cirka 5 000 medarbetare som varje dag arbetar för att ge god och säker specialistsjukvård. Vi finns på västkusten och vårt område erbjuder en varierad natur med både hav, berg, skog och sjö.
Om Dietistmottagning NU-sjukvården, NÄL och Uddevalla sjukhus
Dietistmottagningen består av 8 dietister som är fördelade på NÄL och Uddevalla sjukhus.
Sjukhusen ligger centralt placerade både i Uddevalla och Trollhättan vilket gör det smidigt att pendla från närliggande orter så som Vänersborg och Göteborg.
Dietistmottagningens huvuduppgift är att ansvara för nutritionsutredning, bedömning, behandling och uppföljning avseende kost och nutrition på NU-sjukvårdens samtliga kliniker med undantag för Barn- och ungdomskliniken som har egna verksamhetsbundna dietister. Dietisterna träffar patienterna såväl inneliggande som polikliniskt och ingår även i nätverk med annan sjukvårdspersonal och håller i utbildningar. Publiceringsdatum2026-01-01Dina arbetsuppgifter
Hos oss arbetar du med diagnoser så som exempelvis inom onkologi, kirurgi, mag- och tarmsjukdomar, neurologi, njursjukdomar, lungsjukdomar och viss psykiatri. Möjlighet finns att inrikta sig inom några områden då vi är indelade i team.
Här möts du av en varierande arbetsdag, dagliga avstämningar, trygga kollegor och ett aktivt arbete för en bra arbetsmiljö. Vi arbetar genomgående med att minska administration och dubbeldokumentation genom stöd av digitalisering, för att ge mer tid till patientarbete.
Just nu söker vi en dietist till vikariat i första hand augusti ut, med ev. förlängning efter sommaren. Du kommer främst att vara placerad på NÄL, men resor till Uddevalla sjukhus kan förekomma i tjänsten.
Du kommer att arbeta med konsulter mot sjukhusens avdelningar samt med remisser från NU-sjukvårdens mottagningar. Du kommer att introduceras i arbetet av dina kollegor.Kvalifikationer
Vi söker nu en legitimerad dietist. Tidigare erfarenhet av dokumentation i Melior och tidsbokning i Elvis är meriterande. Det är även bra om du har viss kunskap inom enteral- och parenteral nutrition. Vi ser gärna att du är initiativtagande, gillar nya utmaningar samt vill bredda din kompetens. Vidare är du flexibel i din roll som dietist både gällande arbetssätt och arbetsuppgifter. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Övrig information
Intervjuer kan komma att ske löpande under hela ansökningstiden.
Välkommen med din ansökan!
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/7452". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
NU-sjukvården, Område I, Paramedicin, Dietistmottagning Kontakt
Karin Bjurstam, Enhetschef 073-7683197 Jobbnummer
9666847