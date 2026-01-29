Dietist till Dietistmottagning primärvård Torsby
Nu söker vi en engagerad dietist till Dietistmottagning primärvården Torsby.
Din arbetsplats
Dietistmottagning primärvård består av elva dietister och två vårdadministratörer samt vår enhetschef som själv är dietist i grunden. Remisserna kommer främst från länets vårdcentraler, och dietisterna sitter fysiskt på några av dessa för att finnas nära patienter och övrig personal. Utöver enhetens täta samarbete internt får du också en självklar plats i arbetsgruppen på Torsby vårdcentral, där du har din fysiska arbetsplats.
Förutom arbetet med vårdcentralernas patientgrupper har vi flera spännande samarbeten med andra enheter inom regionen. Tillsammans med mödravården arbetar samtliga dietister med LEVA-metoden. Enskilda dietister arbetar med måltidsprojekt inom Rättspsykiatrin och på våra närvårdsavdelningar (NÄVA) i Säffle och Kristinehamn. Att ha olika förgreningar utifrån vårt grunduppdrag uppmuntras och skapar möjligheter till karriärutveckling, berikar vår arbetsplats med nya perspektiv och ger ytterligare variation i arbetet.
Genom våra utvecklingsgrupper, som är diagnos- och ämnesuppdelade, har du som medarbetare stor påverkansmöjlighet för hur vi framåt ska möta patienternas behov genom tillgänglighet och kloka kliniska val. Vår enhet präglas av engagemang och en aktiv dialog - hos oss har du alltid nära till en yrkeskollega!
Som arbetsgivare vill vi ge dig möjlighet att utvecklas och trivas hos oss, därför satsar vi på din arbetsmiljö och dina möjligheter att skapa en spännande karriär och tillvaro hos oss.Publiceringsdatum2026-01-29Arbetsuppgifter
Som dietist på dietistmottagning primärvård jobbar du med enskild nutritionsbehandling enligt Nutritional Care Process (NCP) med vuxna 18 år och uppåt. Vanliga diagnoser som vi möter är malnutrition, diabetes typ 2, IBS och obesitas. Vi erbjuder också LEVA-metoden, en viktminskningsmetod för kvinnor postpartum. Behandlingen har ett specifikt upplägg där fysiska besök blandas med tät digital kontakt i Stöd- och Behandlingsplattformen.
Du har frihet att lägga upp en egen struktur i tidboken för din arbetsdag och variera mellan fysiska besök, digitala besök och gruppbesök. Vi prioriterar det fysiska mötet med både patient och andra kollegor men möjlighet finns till 20 % distansarbete.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är legitimerad dietist med ett stort engagemang för att hjälpa människor till ett hälsosammare liv, med hjälp av nutritionsbehandling. Du har vetenskap och evidens i fokus och ser positivt på möjligheter till nya samarbeten och arbetssätt. Du ser helheter, tar hänsyn till det större perspektivet och ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut.
För att trivas hos oss är du en lagspelare som vill ingå i vårt nätverk och bidra med dina unika erfarenheter och kompetens till vårt utvecklingsarbete. Vi ser en fördel i att du har ett självgående arbetssätt och att du är intresserad av att ha ett eget utvecklingsområde tillsammans med en kollega där ni bidrar till gruppens fortbildning. Som person är du utåtriktad, självgående och trygg i din yrkesroll.
Vi ser fram emot din ansökan och att lära känna dig!
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass.
och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
